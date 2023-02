ZARAĐUJEM VIŠE OD 15.000 EURA MESEČNO! Opario se od rijalitija - Kristijan Golubović šokirao priznanjem u emisiji

Kristijan Golubović je nekoliko puta bio u rijalitiju, uglavnom je bio diskvalifikovan, a nakon toga je postao i voditelj i tiktoker.

Kristijan Golubović je učestvovao u nekoliko sezona rijalitija, pa čak i u aktuelnoj Zadruzi 6 iz koje je diskvalifikovan zbog fizičkog nasilja, nakon čega se zaposlio na televiziji kao voditelj. U međuvremenu mu je "skočila cena", postao je popularan na društvenim mrežama, naročito na TikToku, a otkrio je i koliko mesečno zarađuje.

Zajedno sa ostalim gostima, Kristijan Golubović je govorio na temu koliko im je rijaliti promenio život, a poznato je da se zbog ovog formata i razveo, ali i upoznao novu ljubav i dobio još jednog sina.

"Evo ja da kažem, ja ispod 15.000 eura mesečno ne zarađujem. Ja prvi put u životu ne prilazim ponudama na drugačiji način bez onoga - 'preko trnja do zvezda'", izjavio je Kristijan u emisiji "Magazin In", a o njegovoj zaradi pričala je i Kristina Spalević.

"Trenutno malo manje od Kristijana bez bakšiša i harmonike, to je samo za dolazak", dodao je Bora Santana, a svojom zaradom zadovoljan je i Filip Đukić: "S obzirom na to da sam radio u menjačnici za 250 evra mesečno, naravno da smatram da sam uspeo. Sam sam bio kriv, nisam imao cilj u životu i rijaliti me je otvorio".