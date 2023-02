"SA STANIJOM SAM BIO PRISAN I JOŠ SVAŠTA NEŠTO!" Kristijan Golubović razvezao o druženju sa starletom, ćutao 8 GODINA!

Kristijan Golubović tvrdi da je bio intiman sa Stanijom Dobrojević tokom boravka u rijalitiju Farma.

Izvor: YouTube/screenshot/Farma

Stanija Dobrojević i Kristijan Golubović bili su deo šeste sezone rijaliti programa Farma, a njihov odnos je oduvek bio enigma za mnoge. Od tada se mnogo spekulisalo o njihovom odnosu, odnosno svemu što se između njih događalo, te se pričalo i da su bili intimni.

U nekoliko navrata poricali su da se između njih ikada dogodilo "nešto više", a onda je Golubović iznenadio sve kada je za medije ispričao da je ipak bio intiman sa njom, kao i da su imali šifru za to. Danas je Zorica Marković tokom razgovora sa zadrugarima otkrila da su oni bili u tajnoj vezi, a pošto se njegov brak sa tadašnjom suprugom Ivanom okončao, Golubović je odlučio da ispriča sve i stavi tačku na tu temu.

"Stanija i ja jesmo imali prisno druženje i svašta nešto i to jeste tačno jer sam daleko od braka koji sam uprskao i gde sam Ivanu ponizio javno. Standža zna da mene nije bilo, ne bi bilo ni nje kao pobednice. Ja sam dao sebe do kraja da bi ona pobedila, a nije me ispoštovala za novac kako je trebala", započeo je.

"Na kraju se sve svede na isto, svaka rijaliti veza sem moje i Kristinine je veza za zarađivanje novca i podizanje populacije. Drago mi je da smo Kristina i ja odskočili gore u odnosu na sve njih, uporedio bih nas sa možda Nikolim Rokvićem jer i on ima dete sa devojkom iz rijalitija, ali smo ipak Kristina i ja neverovatan spoj."