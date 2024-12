Posle čelnika Australije i Edi Rama je odlučio da ugasi ovu popularnu društvenu mrežu na najmanje godinu dana zbog lošeg uticaja na djecu, dok sagovornici Kurira ocjenjuju da je umjesto zabrana mudrije raditi na obrazovanju djece o opasnostima

Izvor: Kurir

Nakon Autralije i susjedna Albanija je donijela odluku da ugasi društvenu mrežu Tiktok na najmanje godinu dana, počevši od početka 2025. godine! Tiktok je inače platforma koju najčešće koriste djeca, gdje nažalost vide i primjenjuju razne bizarne i opasne izazove koji mogu da dovedu i do ozbiljnih zdravstvenih problema, pa i smrti!

Međutim, sagovornici Kurira smatraju da zabrana ove platforme neće dati očekivane rezultate, jer će djeca naći druge kanale, odnosno društvene mreže, gdje će se ponašati isto, te da je rješenje u edukaciji i pojačanoj kontroli roditelja.

Tokom sastanka u Tirani sa albanskim nastavnicima, roditeljima i psiholozima premijer Albanije Edi Rama je rekao da je "TikTok nasilnik u komšiluku".

"Zatvaramo ga na godinu dana i počećemo da sprovodimo programe koji će služiti obrazovanju učenika i pomoći roditeljima da prate put svoje dece", rekao je Rama.

Opasni izazovi

Nažalost, na pomenutoj platformi djeca vide te i slijede brojne izazove, trenutno u Srbiji najpopularniji su "leteći supermen" i "helikopter", usled kojih zadobijaju brojne prelome i povrede, o čemu je Kurir juče pisao. Pored toga na ovoj mreži vidjeli su i brojne druge gadne i opasne stvari, te su lizali daske od WC šolje, zadržavali dah do padanja u nesvjest, mazali izmet na lice, takmičili se ko će duže da drži petardu u ruci, iskakali pred automobile. Spisak je podugačak...

Stroga kontrola

Australija zabranjuje sve mreže za mađe od 16

Podsjetimo, nedavno je i Australija je, kao prva na svijetu, usvojila zakon o zabrani društvenih mreža za djecu mladu od 16 godina i to nakon burne debate. Očekuje se da će stupiti na snagu u novembru 2025, a upravo će on postaviti neke od najstrožih kontrola društvenih mreža, dok će platforme biti prinuđene da preduzmu razumne korake kako bi osigurale da postoji adekvatna provjera starosti. Tada su brojni stručnjaci u razgovoru za Kurir ocjenili da i Srbija, ali i sve druge zemlje, treba da slijede primjer Australije. Oni su se tada usaglasili da je to veoma dobar, pozitivan i koristan korak, ne samo za tinejdžere već i za državu i društvo u cjelini, jer smo svjedoci brojnih zloupotreba na mrežama.

"Ukoliko je Rama mislio na aplikacije roditeljske kontrole, one su već široko rasprostranjene ili evenutalno ako je država Albanija kreirala neku novu koja bi važila za roditelje na njihovoj teritoriji, to je onda druga stvar. Veliki je problem kada pričamo o zabranama bilo kakve vrste, uključujući i Tiktok, jer je to emigracija djece na druge platforme. Djeca će uvijek naći način da dođu do neke druge mreže", navela je za Kurir Katarina Jonev stručnjak za sajber bezbjednost i edukatorka za bezbjednost djece na internetu.

Naglasila je da postoje načini da se svaki vid roditeljske kontrole zaobiđe te da je mnogo mudrije djecu edukovati o bezbjednosti na internetu, nego forisrati zabranu.

Razvoj kritičkog mišljenja

"Jedan od najstarijih izazova na internetu jeste "cimet" koji je počeo na Jutjubu priije 20 godina, pa je onda bio popularan na Fejbuku, potom na Instagramu i eto ga do dana današnjeg na Tiktoku. Tako da nije u zabrani rješenje nego u edukaciji djece, upućivanja na primjeren i dobar sadržaj, pomoć u razvijanju njihovog kritičkog mišljenja, jer djeca očito nemaju svijest u kojoj mjeri neprimereni sadržaj utiče na njih i ne shvataju uvijek da izazovi, prije svega ti na Tiktoku, neretko ugrožavaju njihovo dostojantsvo, reputaciju, ali i te kako izazivaju povrede, ugrožavaju zdravlje i njihov sopstveni život", naglasila je Jonev.