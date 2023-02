ŠOK! U JUTARNJEM PRIZNAO SVOJE NAJTEŽE KRIVIČNO DJELO! Kristijan Golubović sve ispričao: Nasrnuo sam nožem na njega

Kristijan Golubović sve je šokirao kada je pred kamera priznao svoje nateže krivično djelo za koje je osuđen.

Izvor: Pink/screenshot

Nekadašnji učesnik Zadruge koji je diskvalifikovan zbog napada na cimera iz rijalitija, Kristijan Golubović bio je gost jutarnjeg progarma kod Jovane Jeremić gdje je komentarisao aktuelna dešavanja u rijalitiju, govorio o svom životu i osvrnuo se na loše komentare kao i osude javnosti sa kojom se godinama bori. Tom prilikom odgovorio je na optužbe i loše spekulacije koje ga prate, od kako je otkrio da neko vrijeme plaća stan i živi pod kirijom dok gradi porodičnu kuću u kojoj će živjeti sa Kristinom Spalević i njihovim sinom Konstantinom.

"Ljudi pričaju da sam ja klošar jer plaćam kiriju, a ja samo pravim kuću na Zvezdari. To smeta onima koji dođu iz 'donjeg Prnjavora'. Ako zaradim normalno, onda sam 'kriminalac na baterije', a ako nešto opljačkam onda sam robijaš. Neka se dogovore. Svima smeta, što gradim i radim, lijepa i mlada žena.. Upravo je to njihov problem. Svi mi imamo jedan život i treba da ga iskoristimo kako treba. Ja narkomane ne cijenim, za mene to nisu ljudi. Ne cijenim ljude koji ne cijene sebe a samim tim ni druge. Ja gledam samo djela, a ne te 'tastatura mafijaše', koji su zaludni i nemaju preča posla", izjavio je Golubović.

Kristijan je istakao da nikada nije prijetio ili maltretirao ženu, kao i da nijednu nije uhvatio u prevari, a zatim se dotakao i Zvezdana Slavnića koji je u rijalitiju načinio preljubu s 22 godine mlađom Anđelom Đuričić, nakon čega se njegova bivša nevenčana supruga Ana uselila na imanje u Šimanovcima. Spekulisalo se i da Kristijan zna nešto o Zvezdanu koji je odležao robiju zbog ubista iz nehata, ali da o tome ne želi do kraja da govori.

"Nikada javno nisam govorio o Zvezdanu, sem jedne rečenice. Rekao sam da mi je krivo zbog onog sukoba Cara i Ćertića... Kodeks ulice je jako važan, ali ja nisam mnogo govorio o tome jer sam poštovao njegovog oca. Rekao sam da u 'nekim momentima' nije reagovao, ali su svi spinovali moju priču. Ispalo je da znam neku informaciju o njemu. Jednom prilikom, rekao sam da je 'tatin sin' što i jeste. Da sam ja uradio tako nešto iz nehata, ja bih dobio 20 godina robije, ali on je uspio da se izvuče, na ime i prezime, na oca. Njegov otac jeste bila legenda i to je neosporno, mogao je da okrene dva tri telefona i da reaguje kao što bi gotovo svaki otac reagovao za svoje dijete. Ako ništa nije uradio, neka kaže slobodno", rekao je Kristijan koji je potom otkrio svoje najteže djelo za koje je bio osuđen i priznao da na to ni malo nije ponosan.

"Što se tiče osuđenosti, to je za pokušaj ubistva. Nasrnuo sam nožem, dohvatio sam skakavac a on od posledica toga, dosta kasnije je mladić umro. Znači pokušaj ubistva sa smrtnim krajem, na koje ni malo nisam ponosan", ispričao je Golubović.

