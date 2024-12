Budućnost Voli u 13. kolu AdmiralBet ABA lige savladala Krku 97:87, uprkos tome, Andrej Žakelj nije bio naročito zadovoljan večerašnjim izdanjem "plavih"

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Žakelj ipak nije imao puno razloga za zadovoljstvo, jer njegov tim nije blistao protiv Krke, koju je savladao 97:87.

"Prije utakmice sam rekao da Krka nije tim da se pojaviš i dobiješ ga, to se i pokazalo. Ako mu se dozvoli da igra svoju igru, onda je opasan. Nažalost, to smo dopustili. Agresivnost, dogovori iz svlačionice i neki sastanci nisu 'legli', zato smo imali probleme, pogotovo u odbrani. Pritisak na loptu je bio daleko od onoga što smo htjeli, na spoljnju liniju takođe. Bilo je dobrih minuta, kad igramo odbranu onda i trčimo i idemo na 15-20 poena razlike. Ali, neke situacije oko fokusa nisu bile OK i držale su Krku u igri", istakao je slovenački stručnjak.

Sledeću utakmicu "Plavi" igraju u subotu protiv FMP-a u Železniku.

"Moramo da odmorimo, neophodan nam je dan ili dva slobodna jer se nakupilo mnogo toga. Bitno je i da odmorimo jedni od drugih, da na sljedećem treningu radimo samo na nama, a ne na protivniku".

2. januara "plavi" gostuju Treflu, potom 5. dočekuju Dubai, a 8. u Istanbulu igraju protiv lidera grupe A Evrokupa, Bahčešehira. Zbog toga je dobro što je do utakmice sa "panterima" ostalo šest dana.

"Odmor je potreban, nažalost je u nekim situacijama bitniji od treninga u ovakvom ritmu putovanja. Gledamo unaprijed i raspored utakmica nakon subote, jer već 1. januara putujemo, igramo 2. i odmah nakon povratka igramo sa Dubaijem. Moramo da uračunamo i to, da nađemo rupu gdje možemo da odmorimo igrače. Vidi se da nije bilo svježine i energije", poručio je Žakelj.

Dejan Jakara je bio zadovoljan izdanjem svog tima.

"Budućnost je u 1. poluvremenu dala 12 ili 14 poena iz tranzicije, izgledalo je da će ubaciti 120 do kraja. U nastavku su moji igrači ispoštovali uglavnom sve što smo dogovorili, nismo dozvolili nijedan poen iz kontri. Najviše me raduje što smo protiv ekipe kakva je Budućnost bili bolji u skoku, sve čestitke momcima za to", rekao je trener ekipe iz Novog Mesta i čestitao kolegi Žakelju na rezultatima u ovoj sezoni.