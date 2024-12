"Nazad 20-ak godina na terenu Krsca i Golije bile su tri kafane i dvije prodavnice. Danas to nema ništa, a najviše tome je doprinijelo zatvaranje graničnog prelaza"

Izvor: MONDO/Nataša Petrović

Stanovnici Golije poručuju da zatvaranje graničnog prelaza Krstac na osam mjeseci za sve osim građane Gacka i Nikšića pravi velike probleme ovom kraju nikšićke opštine. Ističu da baš zbog toga ne mogu prodavati poljoprivredene prozvode u Bosnu i Hercegovinu, ali i baviti se turizmom.

Od oktobra do juna rampu graničnog prelaza Krstac, mogu preći samo Gačani i Nikšićani. Mještani golijskih sela, kažu, da spuštena rampa za ostale putnike nanosi veliku štetu ovom nikšićkom kraju.

"Naši mještani, Golijani, koji žive širom BiH moraju da pređu preko Bileće 130 kilometara da bi došli do svoje kuće, rodbine umjesto ovdje nekih 3 km da prođu preko graničnog prelaza i dođu do svoje kuće", kazao je predsjednik Mjesne zajednice Krstac Dragoljub Manojlović.

"Da ne možemo da pretjeramo, prodamo jedno tele ili dvoje troje ako je bolja cijena. Zašto da ne može to? Ili odavde da pretjeramo tamo nego moramo da, ako bilo kakvu robu uzmemo, idemo na Deleušu ili Ilino brdo da bi to pretjerali i prešli", poručuje mještanin Golije Marinko Purović.

Ovaj granični prelaz otvoren je za sve putnike četiri mjeseca u godini. Iz MUP-a poručuju da je nakon procjene mješovite komisije iz BiH i Crne Gore utvrđeno da nije opravdano vršiti promjenu statusa ovog graničnog prelaza zbog loše putne infrastrukture sa obje strane granice i malog prometa van ljetnje turističke sezone.

"Što se tiče puta, ovaj granični prelaz je bio kao međunarodni do 2010. Do tada je ovaj putni pravac bio u mnogo lošijem stanju, bio je makadam i do Krsca se iz Nikšića putovalo dva i po sata. Sada je to solo vožnje oko sat vremena", poručuje Manojlović.

Manojlović kaže da je zatvorena granica ubrzala raseljavanje iz golijskih sela.

"Nazad 20-ak godina na terenu Krsca i Golije bile su tri kafane i dvije prodavnice. Danas to nema ništa, a najviše tome je doprinijelo zatvaranje graničnog prelaza", istako je Manojlović.

Trajno otvaranje graničnog prelaza Krstac za sve putnike predstavljalo bi možda i jedinu šansu za opstanak golijskih sela. Eko turizam i lakša prodaja farmerskih proizvoda bile bi opcije za lokalno stanovništvo.

"Mnogi ljudi bi se vratili možda da ovdje se bave turizmom, naši Golijani. Mnogi su renovirali svoje kuće, mnogi izgradili nove kuće. Ali, vidjećemo. Ako se ovaj prelaz otvori mislim da bi bilo još više ljudi koji bi se vraćali zavičaju", kazao je Manojlović.

Iz MUP-a napominju da je prekategorizacija ovog graničnog prelaza jedino moguća nakon što Opštine Nikšić i Gacko, urade odgovarajuću putnu infrastrukturu do Krsca, a nakon toga nadležni državni organi izvrše rekonstrukciju graničnog prelaza.