IZ NABUDŽENOG DŽIPA IZLAZE FRAJERI! Stanija otkrila da li joj je Kristijan IZBUŠIO gume, a Karić URNISAO njenog bivšeg!

Stanija Dobrojević ispričala je šta se desilo kada su svi pričali da joj je Kristijan Golubović navodno izbušio gume, a Stefan Karić je jednom rečenicom isprozivao njenog bivšeg verenika.

Izvor: Pink/screenshot

Stanija Dobrojević bila je gošća u emisiji kod Ognjena Amidžića gde je progovorila na temu udaje, jer se u medijima nedavno nagađalo da je starleta odlučila da stane na "ludi kamen". Ona nije želela konkretno da odgovori da li se udaje, a Stefan Karić joj je pomogao pri odgovoru.

"Bićeš pozvan, biramo pevače sad. Ne bih da demantujem novinare, nešto se načuje i odmah je gotovo, odmah pred oltar", rekla je Stanija, dok se Karić našalio - "Svađamo se oko pevača ko će da nam peva, reci iskreno Stanija".

Stanija je zatim otkrila kako je upoznala Stefana - "On mene stalno iznenađuje. Kako smo se mi upoznali, imala sam haos sa Kristijanom, novine pišu kako mi je njegova ekipa izbušila gume, to je bila laž. Bilo je hladno, usred Iriga, meni izbušene gume, ja htela da zovem policiju, kažu mi: 'Ne, prvo vulkanizera'. Bio je i Marko sa mnom. Čekamo vulkanizera, stiže nabudženi džip, izlaze frajeri jedan od njih Stefan Karić, prilazi da se pozdravi, ja sam mislila da je skrivena kamera", rekla je Stanija.

"Slučajno se tako namestilo", pravdao se Stefan, a Stanija je nastavila - "Bili su u vinariji, veliko društvo, bio je tu i vulkanizer, onda su došli oni. Meni je taksista izbušio gume. Marka je to žacnulo: 'Što je Stefan došao da ti pomaže da zameni gume'. Posle kad smo se sreli, kad smo Marko i ja raskinuli, on me pita šta i kako kaže: 'Šta će ti taj kad ne zna ni gume da zameni'", rekla je Dobrojevićka.

"Imaš momka koji ne zna da zameni gume", dobacio je Karić, aludirajući na Stanijinog bivšeg momka Marka Markovića s kojim je bila i verena, a kada su svi očekivali da se zajedno usele u njen novi penthaus usledio je neočekivani raskid.

