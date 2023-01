DVOJNICA KAJLI DŽENER IDE NA OPERACIJU POLNOG ORGANA: Cilj je da ponovo oseti čari "PRVOG PUTA", a tek da čujete razlog!

Brazilka Hulija Medejros otkriva zašto je odlučila da operiše polni organ.

Izvor: Instagram/JúliaMedeiros

Brazilka Hulija Medejros stekla je veliku popularnost na društvenim mrežama. Mnogi su je proglasili dvojnicom Kajli Džener, a zbog odluke koju je donela, stekla je novi nadimak. Prijatelji je zovu "Devica Majamija" jer je rešila da operiše polni organ. Procedura ponovnog uspostavljanja integriteta himena je operativni zahvat koji je sve više aktuelan.

Ponovno vraćanje nevinosti spada u kraće zahvate koji se rade u anesteziji i u proseku traju između 30 i 50 minuta. Brazilska lepotica spremna je da plati više od 9.000 evra kako bi ponovo mogla da iskusi intimni odnos "prvi put". Ima 22 godine i sanja o novoj prilici za gubljenje nevinosti.

"Imala sam 17 godina kada sam izgubila nevinost sa čovekom od 30. Želim to ponovno da proživim", rekla je Hulija i otkrila razlog ovakve odluke koja je mnoge iznenadila. "Kao i mnoge devojke, prevarena sam. Mislila sam da se volimo, on mi je pričao o braku i deci, ali to je sve bila laž. Ja sam oduvek želela da to bude romantičan trenutak kao iz bajke, pa sam zato i odlučila da idem na operaciju", rekla je.

Kako kaže, ima jak libido jer je prestala da nosi donji veš koji ju je svakodnevno sputavao. "Već dve godine ih ne nosim i osećam se odlično", zaključila je. Pročitajte iz prve ruke zašto žene sve više žele da podmlade polni organ!