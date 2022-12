MASIMO SAVIĆ JE LUDO VOLIO OVU PJEVAČICU! Bili su omiljeni par Jugoslavije, a prvi susret im protekao KATASTROFALNO!

Masimo Savić preminuo je u 61. godini, a mnogi i dalje pamte njegovu romansu sa pjevačicom Bebi Dol.

Vijest o smrti Masima Savića iznenadila je cijeli region. Hrvatski pjevač preminuo je u 61. godini, a tužne vijesti potvrdile su njegove ćerke Mirna i Ena.

Njegova biografija puna je velikih dobrih, ali i loših trenutaka. Od malih nogu borio se i suočavao sa raznim nedaćama, ali i volio muziku kojom je još u mladosti počeo da se bavi. Njegov profesionalni život i rad oduševljavao je mnoge, dok se o njegovom privatnom i nije puno toga znalo. Ipak, jedna od poznatijih priča je ona ljubavna i to sa pjevačicom Bebi Dol.

Važili su za jedan od omiljenih ljubavnih parova u bivšoj Jugoslaviji. Oboje su bili na vrhuncu slave, neobični i zanimljivi. Mediji su ih obožavali, a jednom prilikom su govorili o svom upoznavanju koje nije prošlo u najboljem redu. Dobar utisak jedno na drugo nisu ostavili. Njihova romansa tada nije počela, a Masimo je Bebi priznao kasnije da je stekao utisak da je uobražena.



"Taman sam se vratila iz Egipta i bila sam u nekom avionu kada su mi prišli ljudi da upoznam Masima Savića. On je bi pristojan, sjećam se tada je imao veliki hit. Odmjerila sam ga, ali, da se niko ne uvrijedi, pomislila sam da je gej. Bio je uporan i jednom me je na aerodromu dočekao sa cvijećem. Tada je počelo sve", pričala je Bebi.

"Upoznao me je sa svojom majkom koja je živjela u jednom božanstvenom mjestu u Istri. Ona me je mnogo voljela", navela je Bebi i dodala šta je razlog njihovog raskida. "Nismo mogli da se dogovorimo gdje ćemo biti. Da li u Istri, Zagrebu ili Beogradu", otkrila je pjevačica.

A ovako je Masimo govorio o njoj:

"To je bilo jedno vrlo veselo društvo, otprilike desetak ljudi. I bili smo ludi kao puška, svih deset. Uvijek je bilo neke love, nije bilo važno jesam li zaradio ja, ili Bebi, ili neko treći. Živjeli smo na vrlo visokoj nozi sve do rata. Živjeli smo intenzivno, lijepo, uzbudljivo, avanturistički. Nismo tada znali kako je to dobro. I onda smo sve zeznuli. Prestala je kompletna komunikacija, životi idu dalje i to je to", ispričao je on u jednom intervjuu.