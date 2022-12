PRIZNAJEM, BILO JE GURKANJA S MUŠKARCIMA: Pevačica prvi put ošamarila dečka - "Leteo je 2 metra!"

Pevačica Dragica Zlatić otkrila kako je izgledalo snimanje novog spota, ali i zašto joj je dosadilo da se "valja po krevetu" i igra ispred skupog automobila

Izvor: Instagram/dragica_zlatic

Nekadašnja učesnica Granda Dragica Zlatić, snimila je spot, ni nalik ranijim u kojima je igrala na kartu atraktivnosti i priznala da li je ikada ušla u fizički okršaj s muškarcem.

"Sve što sam zaradila ovih godina, morala sam da dam za kauciju da ne bih završila u zatvoru. Za promenu u spotu se ne valjam po krevetu, ne igram ispred nekog skupog automobila, ne stojim ispred crnog i crvenog zida, više mi je muka od toga. Ovaj put smo se zaista potrudili da ovo bude nešto drugačije", rekla je pevačica za Grand i dodala:

"Prvi put sam u spotu dečka ošamarila, odleteo je dva metra bukvalno. U privatnom životu jeste bilo malo gurkanja nekada, ali je to više u fazonu 'pusti me da prođem'. Kad bih došla to tuče to bi bila katastrofa, hvala Bogu do sada nisam doživela to".