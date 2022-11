ZEMLJA JE RAVNA PLOČA, A MESEC SAMO PROJEKCIJA: Srpska pevačica ponovo briljirala u emisiji - "Nije bilo sletanja '69!"

Andreana Čekić potvrdila da smatra da je Zemlja ravna ploča i rekla da nije sigurna da li je i Mesec - ono što zna je da nije bilo sletanja 1969. godine

Izvor: YouTube/ AmiG Show/screenshot

Andreana Čekić ponovo je šokirala javnost izjavama o teoriji gravitacije, ali je ovoga puta dovela u pitanje i čovekovo istorijsko sletanje na Mesec.

Ona je sinoć gostovala u emisiji kod Ognjena Amidžića i tom prilikom ponovo iznela svoje mišljenje o tome da je Zemlja ravna ploča, ali je voditelj otišao korak dalje i pitao je šta misli o Mesecu: "Da li mislite da je čovek sleteo na Mesec ili je to laž?", pitao je Amidžić, na šta je Andreana iznela svoju novu, interesantnu teoriju.

"Naravno da ne, ja to tvrdim. Postoji Mesec, iako je Zemlja ravna. Navodno je sletanje na Mesec bilo 69', tada se moja majka rodila, a mi to danas ne možemo. To je laž!", rekla je Andreana i nadovezala se na teoriju koju zastupa - da je Zemlja ravna ploča, čime se ranije detaljno pozabavila na svom Instagram profilu.

"Ne znam da li je i Mesec ravan, mislim da je projekcija. Mislim da se od nečega sam projektuje. Kad vidiš neke stvari shvatiš da je logično, nešto sam kačila na Instagram, ali nisam imala vremena sedam dana. Da ne završim kao misteriozno preminula, slučajno popila preveliku dozu lekova", poručila je pevačica i sve ostavila bez teksta.

