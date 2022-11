NADA TOPČAGIĆ BILA U VEZI SA ĆENTOM? Priča se da je žestoki momak dve godine bio LUD za njom, a evo šta pevačica kaže!

Nada Topčagić je pre udaje za muža Zlatka Đorđevića navodno bila devojka čuvenog žestokog momka osamdesetih godina Radeta Ćaldovića Ćente.

Pevačica Nada Topčagić napravila je kolaps na mrežama kada je isplivao snimak na kom peva za odabrano društvo, evri lete na sve strane, a mngi su se pitali da li je muškarac pored njen poznata holivudksa faca. Nada danas uživa u braku sa suprugom Zlatkom, a pre njega je navodno bila u ljubavi s žestokim momkom devedesetih Radetom Ćaldovićem Ćentom.

Njih dvoje su se navodno zabavljali skoro dve godine, a tu epohu obeležili su klanovi, vođe, kriminalni obračuni... Srpska estrada se godinama povezuje sa opasnim momcima s vrelog asfalta, budući da su na tezgama gde su nastupale naše pevačice najčešći gosti upravo bili ljudi iz podzemlja. Kako prenos Kurir upravo tako su se Nada i Ćenta i upoznali. To je potvrdio biznismen, pevačicin prijatelj, koji se u to vreme zabavljao s Vesnom Zmijanac.

"Bila je to velika ljubav. Nadu je voleo moj prijatelj Ćenta, a ja sam Vesnu. Družili smo se i provodili. On je bio lud za Nadom. Zabavljali su se oko dve godine, nakon te veze ona se udala za Zlatka. Pevačice su u to vreme često za muževe birale takozvane žestoke momke. Mnogi su tragično završili, što u sukobu sa zakonom, što u međusobnim obračunima kriminalnih bandi i mafijaških klanova. Nada nije želela takvim životom da živi i okrenula se muškarcima koji su pre svega domaćini. Upoznala je Zlatka, zaljubila se i nije dugo razmišljala, brzo mu se zaklela na večnu ljubav", rekao je izvor i dodao da je Nada i posle raskida s Ćentom ostala u dobrim odnosima.

Ipak usprkos ovim tvrdnjama, Nada Topčagić ističe da se sa pokojnim Ćentom samo družila - "Bože svašta, nemam komentar, glupost, laž. Zlatko, čuješ li ovo, kažu da sam bila s Ćentom u vezi. Mi smo se družili. Sa čovekom smo bili na svadbi. Budalaštine, nemam reči".

Rade Ćaldović Ćenta bio je jedan od najbližih saradnika Ljubomira Magaša, zvanog Ljuba Zemunac. Osuđivan je za iznudu novca, ucene, teško razbojništvo i krađu. Bio je blizak prijatelj i Lepe Lukić. Kraljica narodne muzike mu je dolazila u Nemačku da peva na zabavama koje je on organizovao.

Ćenta je ubijen u noći između 14. i 15. februara 1997. u Francuskoj ulici u Beogradu, nakon što je izašao iz kluba "F6". Nepoznati ubica ga je izrešetao dok je sedeo u svom vozilu. S njim je stradala i njegova dugogodišnja prijateljica Maja Pavić, voditeljka i kuma Cece Ražnatović.

