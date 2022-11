TRAŽE ZA 5 $ DA IM SE MAKSIMALNO DAŠ! Milica Dabović na sajtu za odrasle završila iz zezanja - priznala ŠTA OBJAVLJUJE!

Milica Dabović je tek nekoliko dana na platformi OnlyFans, pa je otkrila kakvi su joj prvi utisci, šta sve objavljuje i ima li nameru da ode korak dalje.

Izvor: TV Pink / screenshot

Bivša košarkašica Milica Dabović je nedavno otvorila nalog na platformi OnlyFans, zbog čega je naišla na burne reakcije, ali i objavila da je oduševljena reakcijama muškaraca. Otkrila je da je u pitanju, za sada, "mekši sadržaj", na kakav su ljudi navikli od nje na Instagramu, ali i ispričala kako je došla na ideju da otvori svoj profil na sajtu za odrasle.

"Lepo, skromno za početak... Na početku je uvek najteže, ali meni je to izgleda baš pošlo od ruke. Ja to volim. Volim svoje telo. Imam 40 godina, vodim računa o ishrani i izgledu, u treningu sam i volim da se slikam, volim da sam na plaži u kupaćem kostimu. Uvek će ljudi imati loše da kažu, protiv toga ne mogu i odlučila sam da ne stavljam više slike na Instagram, nego ovde. Nastalo je u šali, trebalo je nešto da naručim, bilo mi je skupo i nisam znala ni šta je to, nije me zanimalo... Rekla sam 'daj da brzo zaradim pare, što da ne', pala je opklada...", ispričala je Milica i otkrila da se radi o mesečnoj pretplati na OlnyFans u okviru koje njeni fanovi gledaju sadržaj njenog profila, a mnogi ga stavljaju i na pozadine ekrana svojih mobilnih telefona.

"To su slike s plaže uglavnom. Ljudi vole različite stvari... Neko voli da razgovara sa mnom...", otkrila je u emisiji "Amidži šou" i priznala da nema nameru da ide dalje od toga.

"Ja bih se zadržala na fotkama sa plaže, jer ne bih da ugrožavam sebe u bilo kom smislu. Ja nemam vremena za to, tu ima dosta ljudi koji žele od tebe za 5 ili 15 dolara da im se maksimalno daš ili da im skidaš zvezde s neba", priznala je Milica i dodala da voli umetnički stil slika, "deo po deo".