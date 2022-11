OSUŠILA SAM SE! Marija Šerifović smršala 7 kilograma i odlučila da je dosta bila na DIJETI - "To je to, od sutra JEDEM"

Marija Šerifović odlučila je da je dosta bila na dijeti, kao i da je dovoljno smršala.

Izvor: TV Prva / screenshot

Marija Šerifović odIučna je u nameri da liniju dovede do savršenstva. Ona je u više navrata priznala da je na posebnom režimu ishrane, a da je dijeta urodila plodom svedoče njene poslednje objave. Pevačica je otkrila da je za mesec dana smršala 7 kilograma kao i da počinje ponovo da jede, ali umereno.

"To je to! Osušila sam se. Od sutra jedem, ali umereno", napisala je Marija koja je liniju dovela do savršenstva.

"Skinula sam nekih sedam kilograma za tridesetak dana, agonija se nastavlja. Mnogi poznati koriste razne liposukcije, ja sam želela da u potpunosti i iz korena promenim svoje navike. Želim da mi zdrava ishrana i trening uđe u način života, da ne bude nešto kratkotrajno, već nešto što je zdravo ne samo za mene, već i za moje okruženje", zaključila je Marija.

Jedna od naših najboljih pevačica, pobednica Pesme Evrovizije Marija Šerifović, u četvrtoj godini srednje škole išla je na razredni ispit. Pevačica je u rodnom Kragujevcu završila osnovnu i srednju školu, a jednom prilikom je otkrila da je "nerado išla na nastavu" i zbog toga u četvrtoj godini gimnazije jedva završila razred.

Šerifovićeva se našla u centru skandala kada je usnimljena kako besni i udara svoja kola nasred ulice, a njeni golišavi kadrovi iz kreveta su usijali mreže: