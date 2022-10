MILJANA SVE ŠOKIRALA IZJAVOM! Pružila ruku pomirenja Ivanu Marinkoviću - "On je NAJBOLJA osoba", šta li će reći Marija?!

Učesnica Zadruge Miljana Kulić šokirala je sve cimere iz rijalitija izjavom o ocu svoga sina Željka, Ivanu Marinkoviću.

U Beloj kući zadrugari su glasali za najboljeg čoveka u rijalitiju, a Miljana Kulić je sve šokirala njenim izborom. Nakon što je odustala od zbližavanja s bivšim dečkom Lazarem Čolićem Zolom kada je čula da učesnica Zadruge sumnja da je trudna s njim, Miljana je odlučila da se pomiri sa Nenadom Macanovićem Bebicom, a sada sve iznenadila komentarom o Ivanu Marinkoviću.

Iako je po ulasku u Zadrugu Miljana Kulić odmah ušla u raspavu sa ocem njenog sina Željka, Ivanom Marinkoviće sa kojim je u užasnim odnosima duže vreme, sada je za najboljeg čoveka u kući odabrala upravo njega i sve iznenadila.

"Što se mene tiče ima dosta dobrih ljudi, ali izabraću najboljeg. Nije on džabe otac mog deteta, Ivan Marinković. Jako je dobar čovek i stalno pita za njega. Ja kad sam ga upoznala, bila sam zapanjena njegovom dobrotom i hvala mu što imam zlatno dete koje liči na njega i ne daj Bože da bude divan kao on. Izvini, Bebice, suvušno je pričati o bilo čemu, kao što rekoh od svih muškaraca ja sam nažalost ili sreću išla na abortus, a kad je on u pitanju rodila sam zlatnog anđela", rekla je Miljana, a nakon što je šokirala sve zadrugare svojim izborom, njeno izlaganje prokomentarisao je i Ivan.

"Htela je da zadrži bebu i dobila je Bebicu. Ja mislim da Miljana nije bila ironična, kad pogledate njene prethodne izbore boljeg od mene nema. Gledajući prošlu sezonu video sam koliko me je hvalila, kad je ovde govorila: 'Videćete kad dođe Ivan, najbolji je u ovim stvarima'. Ne vidim ironiju u Miljaninom glasu. Kad se svađa sa budućim i sadašnjim pominje mene. Nikad me nisi ozvaničila, tvoja realnost je Bebica", dodao je Ivan.

Šta li će na sve ovo reći Miljanina majka Marija Kulić koja je nedavo istakla da kada se useli na imanje u Šimanovcima ni slučajno nema nameru da Ivanu dozvoli da viđa sina, ostaje da saznamo.