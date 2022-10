OTKRIVENA CIFRA! MILAN STANKOVIĆ PLATIO PENALE ZBOG PREKIDA UGOVORA: Vratio se sa Pesme Evrovizije i dao sumanutu svotu!

Saša Popović je u jednom intervjuu otkrio da je "Grand imao problem samo sa jednim pevačem". U pitanju je Milan Stanković koji je morao da plati penale kako bi se oslobodio ugovora sa produkcijom

Izvor: YouTube/EurovisionTVS/Screenshot

Od 2004, kada je emitovana prva sezona najpopularnijeg muzičkog takmičenja Zvezde Granda, spekulisalo se o ugovorima koje su potpisivali finalisti sa predstavnicima "Grand produkcije".

Kurir je imao uvid u jedan od primeraka ugovora. Već na početku u paragrafu broj pet jasno je istaknuto koliko će ko dobiti novca, ali i uložiti u karijeru. "Interpretator ima pravo na 50 odsto od sledećih navedenih neto prihoda koji pristižu za vreme trajanja ugovora: osnovicu za računanje dobiti predstavljaju prihodi koji se ostvaruju od muzičke delatnosti, i to isključivo od javnog nastupa i turneja, bez prihoda od prodaje nosača zvuka i nosača zvuka i slike; prihod ostvaren od prodaje nosača zvuka i slike Grand produkcija će koristiti za produkcijsku realizaciju muzičkog projekta interpretatora u svrhu marketinga vezano za interpretatora", piše u ugovoru.

To znači da "Grand" uzima polovinu zarade od nastupa svakog pevača, ali tek kada se odbiju svi troškovi, dok novac od albuma izvođači ne dobijaju.

"Od osnovice za računanje dobiti se prvo odbijaju svi troškovi nastali u procesu organizacije i realizacije gorenavedenih radnji, kao što su troškovi putovanja, smeštaja, troškovi organizacije nastupa (orkestar, scenografija, razglas, rasveta, zakup prostora), troškovi reklame i ostali zajednički utvrđeni troškovi".

U dokumentu stoji i da su pevači u obavezi da prijave svaku ponudu za nastup koja nije upućena menadžerima produkcije. U suprotnom, snose finansijsku kaznu ili mogu biti izbačeni iz produkcije. Zanimljiva stavka u ugovoru jeste i ona koja se odnosi na marketing, gde piše da su pevači dužni da se odazovu produkciji u te svrhe, kao i da postoji mogućnost da "Grand" uzima polovinu čak i nakon tri godine od isteka ugovora.

"Ukoliko interpretator ostvari zaradu posle isteka ugovora iz poslova sklopljenih za vreme trajanja ugovora, Grand dobija ugovorenih 50 odsto dobiti do maksimalno tri godine posle isteka. Interpretator je dužan da pruži neograničenu pomoć Grand produkciji koliko nalaže branša, bez novčane nadoknade, a u svrhe marketinga i promocije (npr. intervju, autogrami, nastupi na TV). Interpretator je obavezan da po dobijenoj dozvoli od "Grand produkcije" drži do negovanog imidža i adekvatnog ponašanja u prisustvu trećeg lica (npr. davanje autograma, intervjua)", navodi se u ugovoru.

Ugovori se potpisuju na devet godina, i to pet plus dve plus dve. Milan Stanković sukobio se sa Sašom Popovićem i Žikom Jakšićem nakon nastupa na Evroviziji. On je tada insistirao da napusti "Grand", i to je uspeo, ali uz plaćanje penala od 50.000 evra.