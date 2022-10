GDE JA MOGU DA IMAM DEVOJKU SA 50 I KUSUR GODINA?! Lukas o emotivnom statusu - s bivšom letuje, a evo da li je ZAUZET!

Aca Lukas je progovorio o emotivnom statusu i otkrio da li trenutno uživa u novoj vezi, nakon što je tri puta stajao na "ludi kamen".

Izvor: YouTube/AmiG Show

Pevač Aca Lukas koji je nedavno završio u bolnici, bio je u braku čak tri puta, a već nekoliko godina živi kao razveden i ono što sve zanima jeste njegov ljubavni status, budući da je uvek kraj sebe imao atraktivne lepotice i da su ga spajali s brojnim javnim ličnostima. Međutim, stvari su danas drugačije i za sebe kaže da je "mator" da bi imao devojku.

"Nemam ženu, ja sam razveden već više godina. Nemam devojku. Gde ja mogu da imam devojku sa 50 i kusur godina? Mogu da imam prijateljicu neku, poznanicu. Nemam ozbiljno nešto, ne. Ja se šalim malo", rekao je Aca Lukas u svom stilu, šaljivo. Publici uskoro priprema novu ludu žurku u Areni, tradicionalno za svoj rođendan i kaže da je sve već spremno.

"Sve je spremno za Arenu, nikada nisam umoran. Pubila može da očekuje, kao i uvek, dobru žurku od mene i mog benda. Planiram da izbacim još jednu pesmu pre koncerta", rekao je Lukas, pa otkrio da li će se na koncertu pojaviti Kija Kockar s kojom su ga takođe povezivali, a on je odnos s njom objasnio rečima "poznajemo se".

"Neće Kija biti gost, neće. Što me ne pitaš što neće moja mama da bude na koncertu? Pa da li sam onda u lošim odnosima sa mamom, da me to pitate. Znaš koliko ljudi neće biti gosti na koncertu?", odgovorio je Aca Lukas.

