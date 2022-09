"SVOM DJETETU NIKAD NE BIH URADILA ONO ŠTO SU RODITELJI MENI" Bebi Dol o bolnoj temi, priznala da bi usvojila DJETE

Pjevačica Dragana Šarić, poznatija kao Bebi Dol pored dobrog glasa, pažnju je privlačila i svojim intrigantnim životom, kao i stajlinzima.

Izvor: Kurir

Nerijetko se u medijima spekulisalo i o njenim porocima, ali i o ljubavnom životu. Ona je u mirnu luku je uplovila s Aleksom Todorovićem 2014. godine, a o svom suprugu rijetko govori. Sada je napravila izuzetak, pa je otkrila detalje koje javnost do sada nije znala.

Izvor: Kurir

"On je pisac, on divno piše. Trenutno piše dvije knjige i radi sa svojim studentima. Jako je vrijedan i pokupio je sve ono najbolje od ovoga svijeta. Imao je sreće da naleti na mene i ja ga podučavam tim stvarima što kažem da se očima ne vide. To u Americi nemate ni u porodici. Aleksa je imao tu nesreću da je odrastao u porodici gde je rano izgubio roditelje. Sam je živio, finansirao se, školovao i slično meni, život mu je sa strane izgledao bajkovito. Ali, nije to sve tako bilo za njega, rekla je u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji, a onda se dotakla i teme proširenja porodice i istakla da je to za nju izuzetno bolno jer u periodu kada je mogla da se ostvari kao majka, nije imala s kim.

Izvor: Kurir

"Sa djecom se odlično razumem. Razmišljala sam da ako budem toliko željela, usvojiću djete. Toliko ima djece kojoj treba ljubav i koja su napuštena. Za mene je ključno da imaš djete sa pravim čovjekom. Da sam imala djete sa osobom sa kojom nešto ne funkcioniše, ja bih žrtvovala sve za to djete i bila do "kraja do raja" zbog tog djeteta. Ne bih mu uradila ono što su meni moji roditelji uradili", rekla je Bebi.