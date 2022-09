OSEĆAM SE KAO DA ME JE POGODIO ZEMLJOTRES! Nikolina Pišek o smrti supruga i POVRATKU NA TV - "Ima dobrih i loših strana"

Nikolina Pišek u svom velikom intervjuu govorila o životu nakon smrti supruga Vidoja i povratku na televizijsku scenu.

Izvor: Instagram/nikolina_pisek

Nikolina Pišek doživela je veliku bol kada je njen suprug Vidoje Ristović iznenada preminuo u 44. godini, a njen život tada se promenio iz korena.

Nesreća za hrvatsku voditeljku, i njihovu ćerkicu Unu Sofiju, sama po sebi bila je ogromna, ali je odlučila da nastavi dalje. Nikolina je odlučila i da se vrati svojoj profesiji, te nedavno ugovorla angažman na televiziji "Una", koja joj je , kako je priznala, doneo veliki nalet pozitivne energije.

Na samom pičetku novog intervjua koji je dala za bosanske medije, Nikolina se dotakla tragedije koja ju je, malo je reći slomila. Ovom prilikom otkrila je kako sada živi i na čemu joj je najveći fokus. Takođe, voditeljka priznaje da je na svojoj velikoj bol videla koliko ima pravih prijatelja.

"Trenutno sam okupirana preslaganjem u svom životu. Situacija je slična kao da vas je pogodio zemljotres, sudare se tektonske ploče, dođe do ogromnih pomaka, odjednom vaša realnost se promeni, i ništa nije isto kao što je bilo pre. Onda sledi niz manjih potresa, vibracija koje naprosto slažu stvari na svoje mesto, tako da još neko će vreme proći dok se meni teren ne stabilizuje i dok sve ne sedne na mesto na kojem bi trebalo biti. Mogu potpuno realno shvatiti u kojoj novoj realnosti sad zapravo živim, i mislim da tu nisam jedina", započela je.

"Prijateljstva su strašno važna i izvanredno je posložiti život na neki način ko su ti ljudi na koje možeš računati. Ali ovakve tektonske promene te uvek iznenade, tako da za neke ljude za koje sam mislila da su oni na koje mogu uvek računati, sam shvatila da su tu bili samo dok je bilo dobro, i da su bili zapravo jako toksični. Ali ima opet onih koji su celo vreme bili autentični i koji su iskreni i pravi. Ali ono što je lepo što se dogodi smena, i dođe do nekog filtriranja i neki prođu kroz to sito, neki ostanu na površini, a stvore se i neki novi", ispričala je Nikolina.

Vidi opis OSEĆAM SE KAO DA ME JE POGODIO ZEMLJOTRES! Nikolina Pišek o smrti supruga i POVRATKU NA TV - "Ima dobrih i loših strana" Vidoje Ristović i Nikolina Pišek Nikolina Pišek Nikolina Pišek sa suprugom Vidojem Ristovićem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo - Petar Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: ATA Images Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 8 8 / 8

Potom se dotakla povraka na "male ekrane":

"Trenutno me ovaj moj angažman veoma veseli, veseli me sve što mi znači nekakvu distrakciju od situacije u kojoj jesam, odnosno nešto što će biti moja nova realnost, veselim se takvim situacijama jer to su zapravo pozitivne promene. Znači ima loših, ima pozitivnih promena, a ovo je jedna od pozitivnih, to je nešto čega će nadam se biti sve biti sve više, jer bi to značilo da se situacija normalizuje u mojoj nekoj novoj realnosti i da je to nešto od čega će biti satkan moj budući život. To naprosto znači, da odškrineš jedna vrata pa se otvaraju druga", objasnila je.

Zatim jeiznela svoje mišljenje o stručnosti današnjh tv lica, te istakla kolikoje po njenom mišljenju važno da voditeljke budu obrazovane, a ne samo lepe.

"U principu imam osećaj duži niz godina kako naše društvo ide u regresiju na svim aspektima društva, stvari se profaniziraju, ubrzavaju, postaju površnije, neke stručne specijalizacije i usavršavanja su sve površnija bez neke dubine. Velika sam pristalica formalnog obrazovanja jer vam to daje slojevitiji pogled na svet. Sigurna sam da će se za prave profesionalce naći mesta. Znači ljudi koji imaju znanje, jedini kapital koji možete posedovati koje je apsolutno neotuđivo i uz Vas dok ste živi. Ljudi koji trguju s nekim krivim ili trendovskim vrednostima će možda biti uspešniji neko vreme dok taj trend preovladava. Idućeg trenutka kada ih zameni neki drugi trend, oni otpadaju", dodala je.