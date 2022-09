PROPILA SE, PRAVILA SKANDALE, SAD PRIJAVILA SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE! Ava Karabatić očajna - Iskoristio je moju slabost!

Ava Karabatić i njen otac, koji je smršao 17 kila za mjesec dana, preživeli su dramu sa stanodavcem u Splitu.

Izvor: Instagram/ava_karabatic_official_novi

Ava Karabatić, koju godinama unazad prate skandali, i njen otac Ivica Karabatić su, kako tvrde, trpjeli teror stanodavca koji je seksualno uznemiravao starletu, a od tog događaja prošlo je dvije godine. Ava se povukla iz medija, hakovan joj je nalog na Instagramu, pravila je incidente, a uz to idu i sve druge društvene mreže, a zbog stresa se, kako kaže, propila!

"Ova osoba je napravila nešto neprimjereno. Nije me fizički napastovao, više psihički. Posledice se vide na mome ocu, koji je izgubio 17 kilograma za mjesec dana. Ta osoba je naš stanodavac", rekla je Ava, koja živi s ocem u Splitu kao podstanar i dodala da ne može više nositi to na duši, pa je rješila da progovori.

"Stanodavac je iskoristio moju slabost, imali smo radove po kući. Gore je to što je napravio nego da me fizički maltretirao", izjavila je Ava koja priznaje da joj nedostaje scena, ali da joj za to treba dobar menadžer.

"Radio je ono… kao kad muzeš kozu, ispred mene. Ne želim biti nekulturna. Ali pošto sam bila na Farmi, morali smo naučiti sve oko krava i koza i to. Uglavnom, samozadovoljavao se ispred mene. No, najgore je što je on pratio cijeli moj rad kroz medije i hvalio me", objasnila je Ava, a njen otac kaže da su sada na dnu i da žele da se izdignu iz pepela.

Iako im je taj isti stanodavac dao rok 15 dana da se isele iz stana, on se nakon tog roka nije više pojavio niti ih je kontaktirao, pa su ostali u stanu i prestali da plaćaju najam - iz principa. Prijavili su policiji, ali sve to ide jako sporo, kako kažu. U cijeloj toj dramatičnoj situaciji Ava je upoznala prijatelja koji joj je pomogao.

"Meni je velika podrška u svemu tome bio moj prijatelj Jerko Andreis iz Vele Luke. Ali mi smo stvarno prijatelji, ništa više. Na njega se mogu osloniti za bilo šta, a upoznali smo se slučajno kad sam došla u Velu Luku 2020. godine", ispričala je Ava, dok 61-godišnji pesnik Jerko uporno govori da su ipak bili u vezi.