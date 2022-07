UVOZIO VIJAGRU IZ KINE: Evo ko je Peca Raspopović, bogataš oko kojeg se otimaju duplo mlađe starlete

Predrag Peca Raspopović je poznat i kao "Peca vijagra"

Drama među starletama Aleksandrom Subotić i Majom Marinković ne jenjava nedeljama unazad. Maja je preotela supruga svojoj najboljoj drugarici, nakon čega je s njim otputovala na ljetovanje.

Dok se starlete koje se navodno poznaju još iz srednje škole oglašavaju na društvenim mrežama pokazujući "koja bolje izgleda u tangama", javnost interesuje i ko je biznismen oko kojeg ratuju.

Peca ima 49 godina, 24 godine je stariji i od Aleksandre i Maje Marinković i iza sebe ima već jedan brak i dijete. Sa Aleksandrom ima sina Jovana, a navodno će dobiti dijete i sa Majom Marinković.

O njegovom privatnom životu dosad se malo znalo. Ono što je poznato jeste da je Peca izuzetno bogat, potiče iz imućne porodice, ali se o njegovim poslovima nije pisalo. Kurir je ranije, od izvora bliskog Peci, saznao da se bavi prodajom tableta za potenciju, garderobe i obuće iz Kine.

"To su kineske tablete odličnog kvaliteta, koje je on prvi donio na naše tržište. Petar ih je delio svojim prijateljima kako bi oni davali svojima, da bi se krug što brže proširio. Tako je bilo, odjednom je cijela Srbija bila navučena na “Pecinu vijagru”, jer je bila mnogo kvalitetnija u odnosu na ono što se dotad prodavalo kod nas. Veoma brzo posao se raširio, a količine koje je Petar dovozio sa svakom turom su se duplirale. Za kratko vrijeme uspio je da uzme mnogo para, a onda je odlučio da proširi biznis, pa se bavi prodajom garderobe i obuće iz Kine, ali one skuplje", rekao je izvor ranije za medije i otkrio:

"Kada su pare krenule da se gomilaju, Petar je odlučio da ih ulaže u gradnju. On je počeo da zida prvo po Novom Sadu. Zapravo, bavio se nadgradnjom. Podizao je sprat-dva na već postojeće zgrade. Nakon toga raširio je biznis i na okolinu Vojvodine, a onda i na Crnogorsko primorje. Sada zida i vile. Najljepši i najskuplji objekti u Novom Sadu su njegovi, on ih je gradio".

