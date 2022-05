JEDVA SU ČEKALE DA PREKINU SARADNJU: Otkriven razlog raspada grupe Hurricane - "Stanje među njima je bilo NEPODNOŠLJIVO"

Pevačice Ivana Nikolić, Ksenija Knežević i Sanja Vučić proslavile su se u grupi "Hurricane", ali su sada odlučile da se raziđu.

Izvor: Twitter/screenshot/IamIan @DVllada

Članice sastava Hurricane nedavno su saopštile da se rastaju i da će, najverovatnije otpočeti solo karijere.

Sada je otkriveno šta je podstaklo ovu odluku:

"Ivana, Sanja i Ksenija su totalno različite po prirodi. U početku, to im nije smetalo jer su imale isti cilj, da se probiju na estradi i ostvare muzički uspeh. Iako su najpre mislile da je dobro da svaka bude svoja i ostavi pečat u grupi, nakon nekog vremena, njihove razlike počele su da izlaze na površinu", rekao je neimenovani izvor i dodao da je stanje u bendu mesecima unazad nepodnošljivo.

"Dolazi do čestih razmirica, svaka ima drugačiji stil, ali i muzički pravac. Svaka ima drugačiju viziju u kom pravcu treba da nastavljaju karijeru, koju pesmu da snime, koji žanr da otpevaju... Sve žele drugačije. Njihov tim je pokušavao da balansira, da nalazi kompromis, ali na kraju nisu uspeli. Njihova zajednička energija više nije bila ista, to se prenosilo na publiku, i na uspehe njihovih pesama. Zbog toga su odlučile da se raziđu po isteku ugovora. Bukvalno su jedva čekale da do toga dođe".