RAZVELA SE OD "TRAGAČA", PA PREKO VAJBERA NAŠLA NOVOG DEČKA! Glumica ponovo zaljubljena - ovako izgleda NJEN PARTNER!

Glumica Jelena Đukić priznala da je ponovo zaljubljena.

Posle kraha ljubavi i braka s rediteljem i tragačem iz kviza "Potera", Miloradom Milinkovićem, s kojim ima ćerku, glumica Jelena Đukić je pronašla sreću kraj Marka Todorovića, Beograđanina koji živi i radi u Kanadi.

Nju i Marka upoznala je zajednička prijateljica, a održavanje veze na daljinu je, kako sama kaže, na samom početku bila pravi izazov.

"Još jedan izazov za nas bio je taj što on ne živi u Srbiji, pa je upoznavanje, odnosno prepoznavanje, uglavnom teklo preko Vajbera", otkriva Jelena za magazin "Gloria" i nastavlja:

"Marko je beskrajno šarmantan i duhovit čovek, to je prvo što sam primetila, a pre svega je neko ko voli ljude i život na sličan način kao i ja. Ušao je u moj život u trenutku kad sam se osećala stabilno i zadovoljno. Imala sam u tom momentu sve što mi je bilo potrebno, sem nekog ko će zajedno sa mnom da umnoži to zadovoljstvo i da nastavimo zajedno da koračamo kroz naredne životne izazove. Lako se dogovaramo oko svega, i različitosti u karakteru prevazilazimo na lagan način, bitno je da nije komplikovano. Zreli smo ljudi, slični smo i to izgleda kao dovoljna osnova za zdrav odnos. Oboje imamo brakove iza sebe i verujem da smo u njima nešto naučili", dodala je.

Iako ne pripada umetničkom, ai ni javnom svetu, Jelenin novi izabranik pokazuje puno razumevanja za posao kojim se ona bavi:

"Zbog širine obrazovanja i vaspitanja koje poseduje, razume moj poziv i obaveze koje imam. Shvata da nije lako biti glumica. Ume da prepozna kvalitet onoga što gleda, čak ima tačan, gotovo nepogrešiv utisak o nekoj sceni ili glumcu", objasnila je Jelena.

