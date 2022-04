BIO JE VELIKA ZVEZDA, SADA RADI NA PIJACI! Njegove pesme imaju milionske preglede, a tezgari kako bi PREŽIVEO!

Zoka Bosanac skoro preko noći postao je velika zvezda zbog svojih šaljivih pesama, ali je ipak morao da se vrati svom prvobitnom poslu na pijaci.

Izvor: Kurir TV printscreen

Prodavanje na Futoškoj pijaci Zoki Bosancu nije bilo strano ni pre slave koju je stekao hitovima koji su nasmejali Srbiju. Međutim, zbog korone muziku je stavio u drugi plan, a prodaja na pijaci ponovo je postala njegovo primarno zanimanje.

Kako sam kaže, iako njegove pesme nisu reprezent umetničkog dela, u njima je sadržana istina, koju ljudi prepoznaju i zbog koje su i postale popularne.

"Prisutan je humor, ništa ja tu ne kažem što nije istina. Mora čovek malo da se nasmeje", rekao je Zoka Bosanac za Kurir televiziju i dodao da je zbog korone morao da se vrati nazad na pijacu.

"Napravio sam jedno dva, tri hita. Bilo je posla oko muzike, ali je počela korona i sve se vratilo nazad na pijacu. Sada sam više prisutan na pijaci, nego u muzici, ali se nadam da će se sve to promeniti", istakao je Zoka Bosanac.

Njegov prvi hit za koji je snimio i spot je "Moja žena ima švalera", s kojim je skrenuo pažnju na sebe - što zbog glasa, što zbog zanimljivih spotova.

Izvor: Kurir TV printscreen

"Slušaju me i šalju mi poruke i ljudi 'preko grane'. Iz Bosne, Hrvatske, Bugarske. Prepoznaju me na ulici. Nisam od onih koji beže", ispričao je Zoka i dodao:

"Mora, od nečeg mora da se živi, ali nisam izgubio elan za snimanje. Ovo što radim, radim samo zbog sebe".

Hit koji je napravio pravu pometnju na mrežama i koji danas ima više od 9 milona pregleda na Jutjubu, objavio je pre dve godine. I već tada su ljudi reagovali burnije nego što bi trebalo.

"Sam naslov pesme 'Đe si, ružo, k*rvetino stara' je varijanta da je to živa istina. Tekst je originalan, nisam ja tu ništa mogao da menjam. Same sestre su mi rekle što nisam otpevao 'ljubavi stara', ali je to već poslednjih pedeset godina otpevana ljubav. Ali ja nisam Šaban (Šaulić), nisam Mitar (Mirić), taj sam koji jesam i radim na svoj neki način - kaže Bosanac.

Usledio je i novi hit, koji mu se svideo na prvu loptu. U pitanju je pesma o rijalitiju.

"Pesma mi je došla kao bunt po tom pitanju i posle nje nikada ne bih ušao. Rasteretio sam sebe da razmišljam o tome hoću li ući ili ne. Ali ako zaradim brdo para, ovaj posao mi ni ne treba", rekao je on i dodao da ne misli o velikim parama, već o muzici i ženama.