ŽIVELA U ŠTIKLAMA I USKIM HALJINAMA, SADA ČISTI ŠTALU! Seks bomba devedesetih godinama živi na selu - "Nije mi teško"

Vest da pevačica koja je s Dinom Merlinom otpevala jedan od najvećih hitova u regionu živi na selu, zapalila je medije. Sada otkriva kako se desila promena od "estradne zvezde" do zemljoradnice

Izvor: instagram.com/ivana_banfic_ibee/

Pevačica Ivana Banfić uživa na selu sa suprugom Krunom Ladišićem i sinom Janom.

Oni žive u kući koju je nasledio Kruno, a pevačica je istakla da joj ništa nije teško da radi.

"Nije tako bajka kao što mislimo. Volim da preturam po bašti. To me smiruje. I to je novo iskustvo koje nisam imala", rekla je pevačica Ivana Banfić (52) u emisiji "Zdravlje na kvadrat".

Ona je rekla i da je preseljenje u selo Stara Drenčina, nedaleko od Siska, bila odlična odluka.

"Do te odluke sam 20 godina živela samo na štiklama, u uskim haljinama, i bila sam vlasništvo medija, i uvek sam morala da budem sjajna, i morala sam da budem lepa", priznala je ona.

Ivana je objasnila da nije bitno da li je bolesna ili ne želi ništa da uradi tog dana, već mora da uradi zadatak koji je pred sobom.

"Odlučio sam. Lepa sam i prirodna. Ne trebaju mi sve te fasade da bi bile lepe. To me je napalilo. A kada se to preokrenulo? Kada sam rodila sina Jana. Onda sam počeo da se pitam: Čekaj sada! Ima li još nešto? Zašto smo došli ovde na ovu planetu, kakva iskustva?".