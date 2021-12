GENERAL KAZANOVA! Otkrivena najveća s*ks afera na estradi: Simke VARAO Ljupku sa njenom udatom koleginicom!

Dragiša Simić po svemu sudeći nije varao Ljupku Stević samo sa anonimnim djevojkama, u čemu ga je uhvatila, već i sa njenom koleginicom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako Kurir eksluzivno saznaje iz estradnih krugova, general policije je bio u šemi sa pop-zvijezdom koja je godinama u stabilnom braku. Iako su oboje zauzeti, uspijevali su da s vremena na vrijeme pobjegnu na lokaciju za koju su samo njih dvoje znali. Oni su se uspješno krili i za njihove tajne susrete niko nije znao, sve donedavno, kada je estradnim kuloarima počela da kruži ova priča i to od izvora bliskih pjevačici.

Ta pop zvijezda je oduvijek voljela ljude koji su na ozbiljnim državnim funkcijama, a Simke važi za šmekera za kojim su ludjele naše pjevačice. Ljupka mu nije bila jedina sa estrade. Možda je ona mislila da jeste, ali istina je, ipak, malo drugačija - kaže izvor i nastavlja: "Ova zvijezda je sa generalom proživjela ludu avanturu. Odlijepila je za njim. Štaviše, jednom prilikom su se zajedno pojavili na stadionu Crvene Zvezde i to zagrljeni. Čini mi se da negdje u medijima postoje te fotografije. Doduše, niko tada nije ni posumnjao da među njima ima nešto više od poznanstva. To je bio početak njihove tajne veze. Iako on ne želi da priča o svojim ljubavnim kombinacijama sa estradnim zvijezdama, Simić je veliki zavodnik. Da vam ne pričam o rijaliti učesnicama koje na sve načine pokušavaju da dođu do njega. Zbog toga je između ostalog Ljupka poludjela i polupala mu automobile, nakon čega su se rastali".

Prema njegovim riječima Simić i ova udata pop zvezda su prestali da se viđaju, ali su ostali u prijateljskom odnosu. Ona je imala ozbiljne porodične probleme koje nije uspjela da reši, pa su s vremenom prestali da se tajno sastaju. Ostali su u dobrim odnosima i pitanje je trenutka kada će ponovo tajno sastajati. Simke je uvek bio uz nju i kada su je drugi osuđivali zbog nekih postupaka. To joj je mnogo značilo. Ne vjerujem da će on da prizna da su bili u kombinaciji jer im to ne odgovara - završava naš izvor. U više navrata smo pokušavali da stupimo u kontakt sa Simićem, ali on nije odgovarao na naše pozive i poruke.