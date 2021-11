PLJUŠTALE ŠAMARČINE I ŽESTOKE UVREDE! Neviđeni karambol Dalile i Cara - "Vodite udatu ku*vu, ti si DRO*A!" (VIDEO)

Dalila Dragojević i Filip Car žestoko zaratili.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Još uvek udata Dalila Dragojević i njen ljubavnik Filip Car stavili su tačku na svoju vezu, a potom se žestoko sukobili i jedno drugom uputili niz uvreda.

Neviđeni haos nastao je u hotelskoj sobi Zadruge, a Car je Dalilu izvređao kao nikada do sad.

"Došao sam do zaključka da si ti dro*a. Hoćeš li da me saslušaš dro*o? Rekla si veliku laž, da sam grlio Viki, Anđelu... Ti si sa mnom raskinula jutros. Neću ulaziti u prošlost, šta sam sve prećutao, koje laži i ostalo. Danas, kada sam se probudio, video sam da si tužna, jedva sam se suzdržao da ti ne priđem. Na slavi sam stajao sam za šankom, gledao sam malo u tebe. Kad sam seo sa Đedovićem, video sam da me gledaš, pa da gledaš u Marka. Pozvao sam Osmakčića, on je rekao da jesi. Rekao sam Đedoviću: 'Od ovog momenta je završila sa mnom za svagda'. Ništa nisam napravio posle toga. Posle sam video prilaženje njemu", pričao je Filip.

"Ženo niskog morala, kad želiš da znaš šta sam napravio. Anđelu sam zvao jer su krenuli da prave pivo, dro*o", besneo je Car.

"Ti si muška dro*a", odbrusila je Dalila.

"Ti si dro*a, može da te j*be ko hoće, ja sam ti to dokazao", govorio je on.

Dalila ga je potom išamarala, te počela da baca i razbija njegove lične stvari.

"Bacaj stvari, čim ostavim dro*u, poslaće mi nove stvari. U p*čku sam ti svr*avao. Razbijaš mi parfem od Maje Marinković. Vodite ovu oženjenu ženu od mene, kojoj sam 4 puta svrš*o u p*čku i ostavio je. Ti si niskomoralna k*rva, koja je ostavila muža radi mene. Ti si dr*lja, izj*bao sam te i ostavio te. Prva si danas krenula sa Markom. Sad si razbila parfem od Maje Marinković, jedine žene kojoj dugujem oprost. Izvedite dr*lju, koja mi je p*šila k*rac i gutala sp*rmu. Nećeš pričati laži o meni. Samo mi recite, da li ova oženjena k*rva napušta hotel ili ja. Najobičnija k*rva. Izvedite ovu raspalu k*rvetinu. Svaki sekund Dejanovog bola ću ti nadomestiti", ispalio je Car.

Poslušajte celu raspravu: