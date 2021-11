ŽESTOKA SVAĐA 20 MINUTA, PA HLADAN RASKID! Dalila vrištala na Filipa, on joj okrenuo leđa i najavio RAT - TI SI ZLO!

Dalila je besnela, Filip je bio smiren...i desio se ko zna koji po redu raskid.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Iako sve vreme ponavlja da želi da bude srećna s Filipom Carem i da je ne zanimaju osude javnosti i porodice zbog toga što je razorila brak s Dejanom, izgleda da Dalili i "opasnom momku" iz Hrvatske ne teče baš sve po planu.

Samo nekoliko dana nakon što je obelodanila vezu s Filipom, već se dogodio raskid!

Do raskida je došlo još tokom noći i sve do jutra nisu progovorili ni jednu reč. Čak i kada je Dalila otišla do kupatila, a Car krenuo za njom, nije mu pridavala ni najmanju pažnju, pa nije došlo ni do kakvog kontakta.

Podsetimo, Dalila je pobesnela sinoć i vređala je i Dejana i Filipa, posle čega je napustila Belu kuću. Na Filipa je besnela zbog ljubomore, a jedna od rečenica koje joj je izgovorio bila je: "Ne bi bila sa njim pet godina da nije bilo dobro, sad se desilo da ne ide i to je to", posle čega mu je Dalila rekla da joj s njim više nije lepo.

"Šta hoćeš, da ti budeš žrtva? Šta se borite ko će da bude veća žrtva, a da sam ja najgora? Neću da slušam nikoga. Bilo je nepotrebno da se sve ovo desi... Jadan si i to je to. Sada će da vam ulaze ovi što vam trebaju i nema potrebe da patiš za mnom. Uvek ću stati iza svog stava i nikad ga neću menjati", rekla je Dalila.

"Ja tebe volim i zaljubljen sam, i volim tvoje kvalitete. Takvu sam te izabrao, a hiljadu puta sam ti ponovio da se ne svađaš", smiren je bio Filip, za razliku od Dalile.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Mene nećeš porediti sa svojim bivšima koje su prostitutke i ostalo. Meni niko nije plaćao za seks, dok tvojim bivšim devojkama jeste. Evo, nismo zajedno i kraj. Onaj ko voli, ne radi takve stvari. Nemoj da se dereš i da mi govoriš šta da radim", vikala je Dalila.

"Evo, otpisan si! Neću da budem s tobom, jer mi stalno stvaraš pritisak u emisijama!", rekla je Dalila.

"Ja ti stvaram pritisak? Ti si zlo! Iz tebe zlo isijava!", odgovorio joj je Filip, a nakon njene potvrde joj je prišao, potapšao je po ramenu, okrenuo se i otišao bez reči.

Pogledajte i snimak svađe: