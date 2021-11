VOLI DA JE MUČE I PONIŽAVAJU! Bivši zadrugar brutalno isprozivao Dalilu - Loš je čovek! Katastrofa

Bivši učesnik Zadruge žestoko je opleo po Dalili Dragojević i Filipu Caru.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Nenad Lazić Neca, bivši takmičar Zadruge 4 žestoko opleo po Dalili Dragojević i Filipu Caru.

"Jao Bože... Znate kako je nekad glupo da komentariše nešto... Sramota me je da komentarišem to nešto, što je vidljivo, kao da prljam svoja usta. Cara svi znamo, ja ga znam lično, mislim da ima on tih nekih dobrih karakteristika, ali je jako iskompleksirana osoba", rekao je Neca i dodao:

"Dalila voli to kod Cara, te loše osobine. Ne mislim da su zaljubljeni, veću hemiju sam osećao između Miće i Nadice... Nekako mi je to sa njihove strane preforsirano. Između njih nema ljubavi, ne znam što su zajedno... Mislim da ona voli te turbulentne veze. Toliko se ponižava, a imala je Breda Pita pored sebe. Očigledno voli da je neko muči, ponižava... Toliko se klela u tu ljubav, klela se u tu ljubav da je najveća... Ovo što se dešava, to mi je katastrofa. Dalila je jako loš čovek. Ovo njeno izigravanje žrtve ja katastrofa, ide sve niže i niže... ", rekao je Neca u emisiji "Pitam za druga".

Nakon što je u Zadruzi pušten snimak Dalilinog intimnog odnosa sa Carem, Dejan je poludeo ugasio cigaretu o ruku, te iskočio kroz prozor, ali se ubrzo i vratio u rijaliti.

Nakon ove njegove scene tokom emisije Dalila je pobesnela na bibšeg supruga se drala, polila ga vodom i gađala flašom!