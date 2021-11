DALILA BIJESNA KAO RIS POBACALA FILIPOVE STVARI IZ BRAČNOG KREVETA: Preljubnici iz ZADRUGE na korak do NOVOG RASKIDA!

Dalila Dragojević i Filip Car se žestoko posvađali zbog njegovih uvreda upućenih njoj, pa je uslijedila još žešća svađa. Dalila odlučila da ga iseli iz kreveta!

- To pričaj kuravama tvojim, meni nećeš - rekla je Dalila.

- Mama moja se nije derala na mene, ti ćeš - odgovorio joj je Car.

- Fuj, meni tako da prijetiš da ćeš da mi vadiš oko, znaš ti kako to zvuči, sa mnom ne možeš tako - rekla je Dalila.

- Moram da vodim računa šta pričam, kravo isfrustrirana. Teraj se u sto pi*ki materini. Popu*iš mi ku*ac - drao se Filip.

- E sad paljba - rekla je Dalila i krenula da baca njego staveta sa kreveta.

- Ostavi to tu, sam ću uzeti, nemoj da ja počnem da bacam tvoje, je li znaš - rekao je Car.

- Šetnja - govorila je Dalila.

Dalila je posle toga bacila stvari iz svog nekadašnjeg bračnog kreveta koji je dijelila sa još uvijek zakonitim suprugom Dejanom, pa se požalila Tari Simov.

- Zamisli šta on meni kaže, da mi izbije oko i da mi pojede, ej - pričala je Dalila.

- Nisam čula, ali što više ponavljaš sve mi je smješnije - rekla joj je Tara.

- Ej, da on to meni kaže, ni jedan dečko mi to nikada nije rekao - govorila je Dalila.