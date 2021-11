"ZBOG FILIPA BIH SE ODREKLA PORODICE" Dalila spremna na sve! Progovorila o razvodu, s*ksu pred kamerama ali i trudnoći

Rijaliti učesnica Dalila Dragojević iznenadila svojim ponašanjem ali i skandaloznim izjavama.

Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official

Dalila Dragojević koja je u petoj sezoni rijalitija “Zadruga” ponela etiketu ljubavnice, iz imanja u Šimanovcima odgovorila je na škakljiva pitanja. Ona je otkrila da je na brak sa Dejanom definitivno stavila tačku ali i da bi se zbog ljubavi odrekla porodice.

Dalila razmenjuje nežnosti sa ljubavnikom Filipom, ali kako kaže, seks u rijalitiju ne podržava.

“Ne podržavam razvlačenje po krevetu, posebno ne tokom dana. Dok sam bila sa Dejanom, imali smo četiri puta seks u “Zadruzi”, a da to niko nije primetio. Ne sviđa mi se ono što rade Milica i Mensur! Vode ljubav pred punom sobom! Još ona šeta po kući puna modrica koje su nastale iz strasti, a ima samo 17 godina. Užas! Sve može ali ako je skriveno”, rekla je za Informer, a onda otkrila i šta je za nju prevara ali i kako gleda na svoj odnos sa Dejanom.

“Prevara nije ako partner zna za ljubavnika! Svaka žena ima pravo na sreću, samo je važno da bude iskrena. Ma, kome da budem verna, papiru?! Ja sam Dejanu jasno stavila do znanja da me više ne zanima i da sam slobodna žena. Što se mene tiče, ja sam razvedena. Čim izađemo odavde, rešićemo to i na sudu.”

Dalilu mnogi osuđuju što sa novim partnerom paradira ispred bivšeg, i bez trunke srama razmenjuju nežnosti, ali ona ne smatra da je tu neka greška.

“Što se mene tiče, bivši me ne zanimaju! Kad sa nekim završim, nastavljam svoj život i ne obraćam pažnju na tu osobu. Šta treba da radim? Da se krijem po ćoškovima kao neka klinka da bih se poljubila s afilipom?! Ne pada mi na pamet” Kome smeta ne mora da gleda. Neću više da kočim sebe u nekim stvarima da bih udovoljila drugima. Dejan može da ima seks na moje oči, briga me”, rekla je Dragojevićeva za Informer, a evo kako se transparentno ljubi sa Filipom:

Spekulisalo se i o tome da Dalila i Filip žele dete, a ona otkriva da ne beži od toga i da bi rado gajila dete pa makar i kao samohrana majka.

“Ima ljudi koji toliko odlepe jedno za drugim da se odluče na to. Mislim da to nije ništa strašno, jer iako veza ne uspe, ostaće im, hvala Bogu, to dete. Da mi se desi da zatrudnim tako rano u vezi, uvek bih zadržala bebu pa makar bila i samohrana majka. Maštam o jednoj maloj devojčici koja će da bude lepa na mene.”

Dalila je otkrila i da je zbog ljubavi spremna na sve, čak i da se odrekne porodice.

“Partnera biram pre svih! Moj dečko, muž, moj izbor i imam pravo na sreću. Ako se to nekome ne dopada, to je njegova stvar. Bila bih spremna da se odreknem porodice zbog ljubavi! Naravno, najbolje bi bilo da do toga ne dođe, pa porodica prihvati svaki naš izbor. Nažalost, ima situacija kada to nije tako. Smatram da svako treba da radi ono što ga čini srećnim i da niko ne sme da ga uslovljava u tome”, zaključila je Dalila.