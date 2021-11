"VARALA JE DEJANA I PRE FILIPA!" Carev otac žestoko opleo po Dalili, ne žele je u svojoj kući - Ovo se meri sa LUDOŠĆU!

Otac FIlipa Cara komentarisao sina i njegovu vezu sa Dalilom Dragojević.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Javnost ne prestaje da bruji o vezi Filipa Cara i Dalile Dragojević, koja je u Zadruzi prevarila svog, još uvek zakonitog supruga, Dejana Dragojevića.

Rijaliti par u poslednje vreme sve češće upada u konflikte, a sada je njihov odnos komentarisao Carev otac Franjo, koji nije najzadovoljnijim njegovim izborom.

"Svaki njegov odabir je samo njegov i ja se u to ne mešam. Ako je on srećan i ja sam. Ja sam čovek koji se ženio dva puta, imao sam mnogo žena, svašta mi se dešavalo ali ovako nešto mi se nije desilo nikad. On je puno hrabriji od mene. Ja nikada ne bih imao petlju da ovako nešto uradim javno. To se meri sa ludošću", započeo je.

"Ne vidim baš da je srećan pored Dalile. Ne sviđa mi se njegov i Dalilin odnos i to što se svađaju. Isti su karakterno. Ne sviđa mi se ni to što pokušava da mu nametne svoje mišljenje", dodao je on.

Na pitanje kako gleda na to što je Filip Dejanu preoteo ženu, imao je jasan stav.

"On nije Dejanu oteo ženu, ona je otišla sama. Filip je posle tri dana ustao i rekao "sviđa mi se Dalila" pred celim stolom. Ona je davala povoda, flertovala je sa njim. Dejanova greška što je puštao to da radi, a znao je kakva joj je prošlost. Ona je žensko, a vi žene znate šta i kako radite. Ja sam ubeđen da je ona njega varala i napolju", rekao je.

Ipak, ističe da je primetio i da je njegov sin na "ivici" pucanja, ali i otkrio šta FIlipova majka i sestra misle o njegovoj novoj vezi:

"Vidim da je na ivici pucanja tako da sam siguran da će je brzo ostaviti ako nastavi da se ovako ponaša. On je njoj rekao šta je problem pa ako nastavi ovako ostaviće je. Raskinuće oni ako već i nisu. Možda ga vuče još to što nisu otišli do 'kraja' u odnosu", rekao je, pa dodao:

"Sestra bi mu zamerila, a mama mu svaku devojku zamera, pa tako i ovu".