ZETU ĆU DA PREPIŠEM KUĆU! Prva ispovest Dalilinog oca - Ona nema gde da se vrati! Filip je HOHŠTAPLER

Otac Dalile Dragojević o kojoj bruju cela Zadruga, ali javnost nakon što je pred kamerama rijalitija prevarila supruga Dejana Dragojevića sa Filipom Carem, oglasio se prvi put za medije.

Huso Mujić, Dalilin otac otkrio je kroz šta prolazi, kakve je doluke doneo kada je reč o njegovoj ćerki, kao i da kuću u kojoj su živelila Dalila i Dejan prepiše Dejanu.

"Nisam dobro, zbog svih dešavanja... Nije mi dobro. Ne pratim više, ali nekad vidim... Kad gledam, teško mi pada... Najteže mi pada Dejanovo ponašanje, najžalije mi je što se on tako muči. Ne može da izađe, da ode doktoru, povređuje se...", rekao je Huso i dodao sa ponašanje svoje ćerke komentariše kao "nenormalno" i da nikada nije mogao da predpostavi da će doći do ovoga.

"Ne, nisam, zato što su lepo živeli, lepo su se slagali. Tu nije bilo nikakavih problema. Od prvog dana otkad su zajedno nikad se rastali nisu. Sve je mirisalo na dugotrajni život i vezu, koja se skršila za mesec dana", poručio je Huso.

Dalila je istakla da se neće vraćati kući, u selo, a evo šta njen otac kaže na to:

"I ne treba da se vraća. Šta će se vraćati? Gde ga se vrati? Sa onim Filipom da se vrati? Ovde ne može živeti, tu Dejan živi sad", i poručuje da će kuću prepisati Dejanu.

"Trebalo bi, jer je njegova kuća. Njemu treba kuća. On je uvek dobrodošao i njemu će biti prepisana. Ja ću njemu prepisati kuću. Ja ću je prvo njemu prepisati, a on može posle da je baci, zapali... Šta god hoće sa njom. Ja ga izdati neću, Dekija".

Huso je dodao i da za Filipa misli se najgore, te otkrio šta bi poručio ćerki:

"Poručio bih joj da se pod hitno kloni onog propaliteta, i nju će odvući u propast! Dok još ima nade, da se otrezni, pa nek ide gde hoće i kako hoće. Ta veza nije dugotrajna, sigurno. Kakva veza... Vidi narod po ćoškovima šta se priča i kako se priča. Filip to uopšte nije to trebalo da radi. Pametan čovek to nikad ne bi uradio, taman da je zlatna! A i ona je umislila da je najbolja na svetu. To ne može, to prolazi... Brzo će to proći... Svega će biti, a kajanja najviše".

On je istakao i da se čuje sa Dejanovim ocem.

"Čujemo se mi svaki dan. Razgovaramo o Dejanu, kako to nije dobro ni u redu, da spasi dete ako može, ikako. I on zna Dalilu, Dejanov otac. Dolazio je više puta tu... Bila je normalna žena, a sad je nešto uhvatilo, nenormalno", rekao je on i prokomentarisao Dalilinu izjavu da je spremna svega da se odrekne da bi bila sa Filipom:

"To je sve trenutno. Vidiš koliko se puta posvađala sa njim... To se nikad nije desilo sa Dejanom. Nikad se nisu svađali, a sa ovim se malo-malo, posvađa. Nema ga ona gde dovesti ovde. On nema ovde šta da traži. Velika je bivša Jugoslavija, ima gde. Dejanu su otvorena vrata, on je poseban".

Na pitanje da li i tata plače, Huso je priznao da je bio i hospitalizovan.

"Dva puta sam bio u Hitnoj... Svašta nešto. Smršao sam, propao sam. Počeo sam pušiti... Šta znam šta sve ne radim", priznao je Dalilin otac.

Kaže, uspeo je da vidi da se Dejan obradovao paketu stvari koji mu je stigao i da mu je drago što je malo bolje raspoložen. Na pitanje da deluje da više brine za njega, nego za Dalilu, Huso priznaje:

"Sigurno da brinem više za Dejana, jer ja sam bio u njegovoj situaciji. Radio sam u Austriji dugo godina, sa svakakvim ljudima sam kontaktirao... Za nju Filip nije ni slika, ni prilika. Ovakvog čoveka da ostavi, a da nađe jednog hohštaplera... Uopšte mi nije jasno", istako je on i dodao da bi voleo da se Dejan i Dalila pomire.