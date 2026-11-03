Uprkos snažnoj konkurenciji horor filmova i drugih sadržaja sa temom Noći vještica, "Lucky Strike" uspio je da privuče brojnu publiku.

Izvor: Youtube printscreen / JoBlo Movie Network

Kada je riječ o modernim filmovima o Drugom svjetskom ratu, "Spasavanje redova Rajana" ("Saving Private Ryan") i dalje predstavlja zlatni standard žanra svojim uzbudljivim akcionim scenama, dubokim emotivnim nabojem i izvanrednom režijom Stivena Spilberga.

Gotovo trideset godina nakon premijere, publika i dalje traži ratne filmove koji mogu da objedine brutalne borbene scene, istorijsku autentičnost i individualno herojstvo, piše Kolajder.

Pogledajte kadrove iz filma "Lucky strike":

Vidi opis Film koji porede sa "Spasavanjem redova Rajana" postao striming hit: U glavnoj ulozi sin Klinta Istvuda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / JoBlo Movie Network Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube / JoBlo Movie Network Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube / JoBlo Movie Network Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube / JoBlo Movie Network Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube / JoBlo Movie Network Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Youtube / JoBlo Movie Network Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youtube / JoBlo Movie Network Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Youtube / JoBlo Movie Network Br. slika: 8 8 / 8

Sada je jedan uglavnom zanemareni film iz 2026. godine, u kojem igra Skot Istvud, počeo da dobija drugu priliku na striming platformama, nakon što je postigao slabije rezultate na bioskopskim blagajnama, pokazujući da je ovaj žanr i dalje popularan kao i uvek, piše N1.

U režiji Roda Jurija, "Srećni pogodak" ("Lucky Strike") izbio je na vrh striming lista, postavši film broj jedan na platformi Hulu nakon što je tamo debitovao 26. oktobra.

Pogledajte trejler za film:

Lucky strike trejler film Izvor: Youtube / JoBlo Movie Network

O čemu se radi u filmu?

Uprkos snažnoj konkurenciji horor filmova i drugih sadržaja sa temom Noći vještica, "Lucky Strike" uspio je da privuče brojnu publiku.

Radnja filma odvija se tokom Bitke u Ardenima i prati Džona Kasla, koga igra Skot Istvud, američkog vojnika koji se našao zarobljen iza neprijateljskih linija nakon što je jedna misija pošla po zlu. Kada njemačke snage napadnu njegovu jedinicu, Kasl mora da se probija kroz evropsku divljinu, izbjegavajući neprijatelja dok pokušava da stigne na sigurno. Radio-stanica postaje njegova jedina veza sa svijetom, omogućavajući mu da stupi u kontakt sa saveznicima i komunicira sa američkom vojskom.

Dok njemački vojnici, tačnije posebno zloglasni pripadnici SS-a, pokušavaju da ga pronađu, Kasl se oslanja na ograničene resurse i obuku kako bi pomogao u ometanju neprijateljskog napredovanja, čak i dok njegove sopstvene šanse za preživljavanje počinju da se smanjuju.

(Nova / MONDO)