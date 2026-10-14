5 serija na HBO Maksu koje ove nedelje gleda cio svijet: Od jezivog serijskog ubice do prljavog razvoda bogataša

Ove nedelje na HBO Maksu gledajte pet serija koje su u svjetskom trendu, od jezivih krimi priča do napetih pravnih drama.

Izvor: Youtube printscreen/MOVIE PLUM ENTERTAINMENT™ Youtube printscreen/HBO Max

Pet novih serija koje ove nedelje (od 12. do 16. oktobra 2026. godine) morate pogledati na platformi HBO Maks (HBO Max) kreću se u rasponu od jezivih istinitih krimi priča do napetih pravnih trilera. Iako HBO Maks ove jeseni nije izbacio toliko novih naslova kao Netfliks i Paramaunt plus, ovaj prestižni strimer i dalje je jedna od najpopularnijih platformi na sijvetu, koja nudi pregršt TV klasika poput serije The Wire i modernih remek-djela kao što su Succession.

Nedavno sam na HBO Maksu ponovo gledao kriminalističku dramu nagrađenu Emijem, The Night Of, koja donosi briljantnu priču o mladiću iz Njujorka optuženom za ubistvo koje, po svemu sudeći, nije počinio. Među ostalim zapaženim serijama na ovoj platformi koje možete početi i završiti već ove nedelje nalaze se i Mare of Easttown, Rooster, DTF St. Louis i The Rehearsal. Ipak, ukoliko želite najnovije naslove koje vrijedi pogledati na HBO Maksu ove nedelje, sledećih pet serija trenutno su u svjetskom trendu i biće pun pogodak.

The Serial Killer Connection

The Serial Killer Connection Official Trailer | ID Izvor: YouTube

Žanr: Dokumentarna serija / Istiniti zločin (true crime)

Kada izlazi: Premijera je bila u srijedu, 7. oktobra; druga epizoda stiže 14. oktobra, a finale 21. oktobra (ukupno 3 epizode).

Radnja: Priča prati dvije žene povezane sa ozloglašenim serijskim ubicom Ričardom "Markom" Evonicom. Jedna od njih, Boni Lu Gauer , bila je u braku sa njim osam i po godina nesvjesna njegovog dvostrukog života, dok je drugu, Karu Robinson Čemberlen, kidnapovao kada je imala samo 15 godina. Kara je uspjela hrabro da pobjegne iz zatočeništva, a serija donosi njihova svjedočenja i rasvjetljava mračne detalje zločina. Obavezno štivo za sve ljubitelje true crime žanra na HBO Maksu.

Collision

Colisión | Tráiler Oficial | HBO Max Izvor: YouTube

Žanr: Korporativna drama / Telenovela / Triler

Kada izlazi: Trenutno je na HBO Maksu (HBO Max) dostupno 29 od ukupno 39 epizoda.

Radnja: Ova serija na španskom jeziku vješto kombinuje modernu korporativnu dramu sa elementima klasične meksičke telenovele, pružajući izuzetno napetu priču idealnu za bindžovanje. Zaplet prati žestoku borbu za prevlast i moć koja nastaje nakon što bogati biznismen iznenada pogine u padu helikoptera. Priča je zasnovana na dva romana čuvene španske autorke Korin Teljado"Ne slušaj svoju ćerku" i "Odslužio sam tvoju kaznu". Iako se nalazi među najgledanijim serijama na platformi, i dalje mnogima prolazi ispod radara, te predstavlja pravi skriveni dragulj za ljubitelje drame i intriga.

Youth

YOUTH Official Trailer (2026) | Sharon Horgan, Ken Karunaas Comedy Romance Family Drama Izvor: YouTube

Žanr: Komedija-drama (dramedija)

Kada izlazi: Šesta od ukupno osam epizoda izlazi u nedelju, 18. oktobra, dok je finale rezervisano za 1. novembar.

Radnja: Serija, koju je kreirala i u kojoj glavnu ulogu tumači Šeron Horgan, prati Aleks ženu u srednjim godinama koja pokušava da se snađe u haosu modernih ljubavnih sastanaka, dok istovremeno brine o roditeljima i sinu. Ova iskrena, duhovita i emotivna priča osvojila je i kritičare, pa na sajtu Roten tomejtos ima impresivnih 97% pozitivnih ocjena. Trenutno je peta najgledanija serija na HBO Maksu na globalnom nivou i odličan izbor za bindžovanje tokom jeseni.

Lanterns

Lanterns | Official Trailer | HBO Max Izvor: YouTube

Žanr: Naučnofantastični triler / Superheroji / Misterija

Kada izlazi: Svih 8 epizoda prve sezone dostupno je za bindžovanje na platformi HBO Maks (HBO Max) (finale prve sezone emitovano je 4. oktobra).

Radnja: Iako je prva sezona završena početkom mjeseca, serija je i dalje najgledaniji naslov na platformi na globalnom nivou, uz visokih 91% pozitivnih ocena na sajtu Roten tomejtos. Priča donosi napetu detektivsku istragu sa kosmičkim ulozima, a glumačku postavu predvode odlični Kajl Čendler i Aron Pjer. Uprkos ogromnoj gledanosti i velikom interesovanju oko toga šta odluka Džona Stjuarta znači za dalji tok priče, nastavak u vidu druge sezone još uvijek nije zvanično potvrđen. Ipak, ova vizuelno impresivna i visokobudžetna serija trenutno je jedan od najboljih izbora za maratonsko gledanje.

War

War | Official Teaser | HBO Max Izvor: YouTube

Žanr: Pravni triler / Drama

Kada izlazi: Trenutno su na HBO Maksu dostupne prve 2 od ukupno 8 epizoda, a serija je već zvanično obnovljena za drugu sezonu.

Radnja: Glavni favorit na strimeru ove nedelje donosi priču o bogatom bračnom paru, koji tumače Dominik Vest i Sijena Miler, uvučenom u jednu od najžešćih i medijski najeksponiranijih brakorazvodnih parnica u Londonu. Serija je startovala sa visokih 87% pozitivnih ocjena na sajtu Roten tomejtos i trenutno je druga najgledanija na platformi, odmah iza serije Fenjeri. Iza ovog ostvarenja stoji Džordž Kej, kreator hitova poput serija Hijack i Lupin, pa ako volite napete sudske drame sa visokim ulozima, ovo je naslov koji vrijedi staviti na vrh liste za gledanje.