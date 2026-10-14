5 serija na HBO Maksu koje ove nedelje gleda cio svijet: Od jezivog serijskog ubice do prljavog razvoda bogataša

Ove nedelje na HBO Maksu gledajte pet serija koje su u svjetskom trendu, od jezivih krimi priča do napetih pravnih drama.
Pet novih serija koje ove nedelje (od 12. do 16. oktobra 2026. godine) morate pogledati na platformi HBO Maks (HBO Max) kreću se u rasponu od jezivih istinitih krimi priča do napetih pravnih trilera. Iako HBO Maks ove jeseni nije izbacio toliko novih naslova kao Netfliks i Paramaunt plus, ovaj prestižni strimer i dalje je jedna od najpopularnijih platformi na sijvetu, koja nudi pregršt TV klasika poput serije The Wire i modernih remek-djela kao što su Succession.
Nedavno sam na HBO Maksu ponovo gledao kriminalističku dramu nagrađenu Emijem, The Night Of, koja donosi briljantnu priču o mladiću iz Njujorka optuženom za ubistvo koje, po svemu sudeći, nije počinio. Među ostalim zapaženim serijama na ovoj platformi koje možete početi i završiti već ove nedelje nalaze se i Mare of Easttown, Rooster, DTF St. Louis i The Rehearsal. Ipak, ukoliko želite najnovije naslove koje vrijedi pogledati na HBO Maksu ove nedelje, sledećih pet serija trenutno su u svjetskom trendu i biće pun pogodak.
The Serial Killer Connection
Žanr: Dokumentarna serija / Istiniti zločin (true crime)
Kada izlazi: Premijera je bila u srijedu, 7. oktobra; druga epizoda stiže 14. oktobra, a finale 21. oktobra (ukupno 3 epizode).
Radnja: Priča prati dvije žene povezane sa ozloglašenim serijskim ubicom Ričardom "Markom" Evonicom. Jedna od njih, Boni Lu Gauer , bila je u braku sa njim osam i po godina nesvjesna njegovog dvostrukog života, dok je drugu, Karu Robinson Čemberlen, kidnapovao kada je imala samo 15 godina. Kara je uspjela hrabro da pobjegne iz zatočeništva, a serija donosi njihova svjedočenja i rasvjetljava mračne detalje zločina. Obavezno štivo za sve ljubitelje true crime žanra na HBO Maksu.
Collision
Žanr: Korporativna drama / Telenovela / Triler
Kada izlazi: Trenutno je na HBO Maksu (HBO Max) dostupno 29 od ukupno 39 epizoda.
Radnja: Ova serija na španskom jeziku vješto kombinuje modernu korporativnu dramu sa elementima klasične meksičke telenovele, pružajući izuzetno napetu priču idealnu za bindžovanje. Zaplet prati žestoku borbu za prevlast i moć koja nastaje nakon što bogati biznismen iznenada pogine u padu helikoptera. Priča je zasnovana na dva romana čuvene španske autorke Korin Teljado"Ne slušaj svoju ćerku" i "Odslužio sam tvoju kaznu". Iako se nalazi među najgledanijim serijama na platformi, i dalje mnogima prolazi ispod radara, te predstavlja pravi skriveni dragulj za ljubitelje drame i intriga.
Youth
Žanr: Komedija-drama (dramedija)
Kada izlazi: Šesta od ukupno osam epizoda izlazi u nedelju, 18. oktobra, dok je finale rezervisano za 1. novembar.
Radnja: Serija, koju je kreirala i u kojoj glavnu ulogu tumači Šeron Horgan, prati Aleks ženu u srednjim godinama koja pokušava da se snađe u haosu modernih ljubavnih sastanaka, dok istovremeno brine o roditeljima i sinu. Ova iskrena, duhovita i emotivna priča osvojila je i kritičare, pa na sajtu Roten tomejtos ima impresivnih 97% pozitivnih ocjena. Trenutno je peta najgledanija serija na HBO Maksu na globalnom nivou i odličan izbor za bindžovanje tokom jeseni.
Lanterns
Žanr: Naučnofantastični triler / Superheroji / Misterija
Kada izlazi: Svih 8 epizoda prve sezone dostupno je za bindžovanje na platformi HBO Maks (HBO Max) (finale prve sezone emitovano je 4. oktobra).
Radnja: Iako je prva sezona završena početkom mjeseca, serija je i dalje najgledaniji naslov na platformi na globalnom nivou, uz visokih 91% pozitivnih ocena na sajtu Roten tomejtos. Priča donosi napetu detektivsku istragu sa kosmičkim ulozima, a glumačku postavu predvode odlični Kajl Čendler i Aron Pjer. Uprkos ogromnoj gledanosti i velikom interesovanju oko toga šta odluka Džona Stjuarta znači za dalji tok priče, nastavak u vidu druge sezone još uvijek nije zvanično potvrđen. Ipak, ova vizuelno impresivna i visokobudžetna serija trenutno je jedan od najboljih izbora za maratonsko gledanje.
War
Žanr: Pravni triler / Drama
Kada izlazi: Trenutno su na HBO Maksu dostupne prve 2 od ukupno 8 epizoda, a serija je već zvanično obnovljena za drugu sezonu.
Radnja: Glavni favorit na strimeru ove nedelje donosi priču o bogatom bračnom paru, koji tumače Dominik Vest i Sijena Miler, uvučenom u jednu od najžešćih i medijski najeksponiranijih brakorazvodnih parnica u Londonu. Serija je startovala sa visokih 87% pozitivnih ocjena na sajtu Roten tomejtos i trenutno je druga najgledanija na platformi, odmah iza serije Fenjeri. Iza ovog ostvarenja stoji Džordž Kej, kreator hitova poput serija Hijack i Lupin, pa ako volite napete sudske drame sa visokim ulozima, ovo je naslov koji vrijedi staviti na vrh liste za gledanje.