"Uvod u anatomiju" se vraća sa 23. sezonom: Meredit Grej i dalje pripovijeda, a bolnicu čeka novi haos

Nova, 23. sezona jedne od najdugovječnijih medicinskih drama, "Uvod u anatomiju" zasniva se na burnom završetku prethodne sezone i nastavlja lične i profesionalne priče starih i novih likova.

Izvor: Youtube printscreen / ABC

Ljubitelji jedne od najdugovječnijih medicinskih drama ponovo će zaviriti u prostorije bolnice Grey Sloan Memorial. Serija "Uvod u anatomiju" ("Grey’s Anatomy") vraća se 15. oktobra sa 23. sezonom, a doktore očekuju nove hitne intervencije, komplikovani odnosi i odluke koje mogu da promijene živote.

I dok se generacije lekara smenjuju, Elen Pompeo, glumica koja je od početka nosila priču kao Meredit Grej, i dalje ostaje važan dio serije, iako se već nekoliko sezona rjeđe pojavljuje pred kamerama.

Nova sezona premijerno će biti prikazana na američkoj televiziji ABC, dok će epizode na platformi Hulu biti dostupne narednog dana. Za gledaoce u Srbiji, međutim, datum dolaska novih epizoda na neku od lokalno dostupnih striming platformi još nije potvrđen.

Avionski sudar donosi novi haos u bolnicu

Prva epizoda 23. sezone, pod nazivom "Collide", počinje dramatičnim događajem: dva aviona sudaraju se na pisti, a veliki broj povrijeđenih stiže u bolnicu. Ljekari se suočavaju sa novim talasom hitnih slučajeva, dok se u bolničkim hodnicima odvijaju i lične drame.

Dodatnu napetost donosi otvaranje novog VIP odeljenja, koje bi trebalo da promijeni način funkcionisanja bolnice. Kako se pokazalo mnogo puta tokom prethodnih sezona, u svijetu "Uvoda u anatomiju" medicinski izazovi nikada nisu odvojeni od privatnih života ljekara. Ljubav, prijateljstvo, profesionalno rivalstvo i teške odluke ostaju jednako važni kao i borba za spasavanje pacijenata.

Nova sezona nastavlja se na događaje iz prethodne. Oven Hant i Tedi Altman odlučili su da odu u Pariz, dok je Meredit napravila veliki korak u odnosu sa Nikom Maršom. Njihove priče, kao i sudbine mlađih ljekara, ostavljaju dovoljno prostora za nove zaplete.

Pogledajte trejler:

Uvod u anatomiju 23. sezona trejler Izvor: Youtube / ABC

Elen Pompeo manje pred kamerama, ali njen glas ostaje

Kada je 2005. godine počeo da se prikazuje "Uvod u anatomiju", Meredit Grej bila je mlada ljekarka na početku karijere. Publika je pratila njeno profesionalno sazrijevanje, ljubavne odnose, prijateljstva i gubitke, a upravo je njen glas postao jedan od zaštitnih znakova serije.

Elen Pompeo poslednjih godina više nije prisutna u svakoj epizodi. Od 19. sezone smanjila je glumački angažman, želeći da se posveti i drugim projektima, ali nije potpuno napustila seriju. Umjesto naglog odlaska, pronađen je kompromis: Meredit se pojavljuje u odabranim epizodama, dok Pompeo ostaje naratorka i izvršna producentkinja.

Njena naracija i dalje povezuje priče, a povratak lika u ključnim trenucima omogućava publici da zadrži vezu sa junakinjom uz koju je serija počela. I u 23. sezoni Pompeo se vraća kao Meredit, ali u manjem obimu nego tokom prvih godina emitovanja.

To je jedan od razloga zbog kojih serija i dalje nosi prepoznatljiv identitet, uprkos brojnim promjenama u glumačkoj ekipi. Neki likovi su otišli, drugi su stigli, a bolnica je postala mjesto na kojem se prepliću različite generacije ljekara.

Sjećanje na Erika Dejna i doktora Slouna

Za mnoge gledaoce, jedan od najupečatljivijih likova bio je doktor Mark Sloun, plastični hirurg kojeg je tumačio Erik Dejn. Šarmantni ljekar, poznat i po nadimku "McSteamy", pridružio se seriji 2006. godine i brzo postao jedan od omiljenih likova. Njegov odnos sa Leksi Grej ostao je među emotivno najznačajnijim pričama serije.

Dejn je preminuo 19. februara 2026. godine, u 53. godini, nakon borbe sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS). Njegov odlazak odjeknuo je među kolegama i publikom koja ga pamti upravo po ulozi u "Uvodu u anatomiju".

Serija mu je odala počast u epizodi emitovanoj krajem februara, kroz emotivnu montažu arhivskih scena iz vremena kada je igrao doktora Slouna. Uz muziku i prepoznatljive trenutke iz serije, podsjetila je gledaoce na lik koji je obilježio jednu od njenih važnih etapa.

Pogledajte emotivne kadrove:

Gde gledati nove epizode?

Američka publika moći će da prati 23. sezonu na televiziji ABC, a nove epizode biće dostupne na Huluu narednog dana. Sve dosadašnje sezone dostupne su na pojedinim tržištima preko Netflixa i Hulua, ali ponuda zavisi od zemlje i ugovora o distribuciji. Povratak „Uvoda u anatomiju“ pokazuje koliko je ova serija uspjela da se prilagođava promjenama, a da zadrži osnovu na kojoj je izgrađena: medicinske drame, složene ljudske odnose i likove čije živote publika prati godinama.

Nova sezona donosi nove krize, ali i podsjeća da Meredit Grej, čak i kada nije u svakoj epizodi, ostaje jedna od ključnih veza između prošlosti i sadašnjosti serije.

(Danas / MONDO)