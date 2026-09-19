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Filip Car recitovao Tompsonove stihove u "Eliti": Neviđeni skandal u rijalitiju, mreže gore zbog snimka (Video)

Filip Car recitovao Tompsonove stihove u "Eliti": Neviđeni skandal u rijalitiju, mreže gore zbog snimka (Video)

Autor Ana Živančević
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Filip Car iznenadio je gledaoce recitacijom stihova Tompsona u Eliti, što je izazvalo burne reakcije na društvenim mrežama.

Filip Car recitovao Tompsonove stihove u "Eliti" Izvor: Zadruga / youtube

Filip Car je iznenadio gledaoce, kada je tokom programa uživo pred svima izrecitovao stihove pjesme Marka Perkovića Tompsona.

Naime, on je rekao "Nebom lete šišmiši i vrane, al je soko iznad vas visoko!". Izgleda da nije mnogo ukućana znalo o čemu je riječ, ali se ova recitacija proširila poput požara na društvenim mrežama, gdje je ustanovljeno da je riječ o pjesmi "Dobrodošli" Tompsona.

Pogledajte kako Filip Car izgleda u Eliti:

Na hrvatskim nalozima su se uskoro pojavili komentari "Car je kralj", "Bravo Care", "MPT", "Citira Thompsona usred prenosa uživo", "Kakav kralj", "Nisam znao da je ovakav car" i "Bravo"...

@careva_garda_#filipcarcapo#vir#for@Filip Car CAPO♬ izvorni zvuk - careva_garda

Inače, Car nije novajlija kad je riječ o kontroverzama. Car se u ovom izdanju Elite već zbližio sa Laurom Prgomet, i njihov odnos prerastao je i u intiman odnos.

Izvor: Telegraf/ MONDO

Tagovi

Filip Car Elita 10 Tompson

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