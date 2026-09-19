Filip Car iznenadio je gledaoce recitacijom stihova Tompsona u Eliti, što je izazvalo burne reakcije na društvenim mrežama.
Filip Car je iznenadio gledaoce, kada je tokom programa uživo pred svima izrecitovao stihove pjesme Marka Perkovića Tompsona.
Naime, on je rekao "Nebom lete šišmiši i vrane, al je soko iznad vas visoko!". Izgleda da nije mnogo ukućana znalo o čemu je riječ, ali se ova recitacija proširila poput požara na društvenim mrežama, gdje je ustanovljeno da je riječ o pjesmi "Dobrodošli" Tompsona.
Pogledajte kako Filip Car izgleda u Eliti:
Filip Car recitovao Tompsonove stihove u "Eliti": Neviđeni skandal u rijalitiju, mreže gore zbog snimka (Video)
Na hrvatskim nalozima su se uskoro pojavili komentari "Car je kralj", "Bravo Care", "MPT", "Citira Thompsona usred prenosa uživo", "Kakav kralj", "Nisam znao da je ovakav car" i "Bravo"...
Inače, Car nije novajlija kad je riječ o kontroverzama. Car se u ovom izdanju Elite već zbližio sa Laurom Prgomet, i njihov odnos prerastao je i u intiman odnos.
Izvor: Telegraf/ MONDO