Brajan Šelton je otac Bena koji je ispričao kako je njegovom sinu pomogao jedan savjet Rafe Nadala i sada je u finalu US opena.

Izvor: Eyepix / Sipa USA /Miguel Cordoba / Sipa Press / Profimedia

Ben Šelton se bori za prvu grend slem titulu u karijeri. U nedjelju će na US openu igrati u finalu protiv Saše Zvereva. U polufinalu je srušio sunarodnika Frensisa Tijafoa (4:6, 6:3, 6:3, 7:5) i došao do borbe za pehar. A, sve to je bilo moguće zahvaljujući jednom pozivu i savjetu koji je dobio od Rafaela Nadala.

Detalje o tome otkrio je njegov otac Brajan koji mu je ujedno i trener. Pričao je o periodu iz avgusta. Šelton je osvojio turnir u Montrealu 14. avgusta i samo tri dana kasnije je igrao u Sinsinatiju protiv Haimea Farije i taj meč je izgubio. Tada je Brajan pozvao legendarnog španskog asa.

"Mali broj ljudi poslije titule uspije da odigra dobro sljedeći turnir. Znate da je izgubio odmah na startu Sinsinatija. Sjećam se da sam par dana poslije tog meča pozvao Rafu i pričali smo. Rekao mi je 'Znate šta, morate da da nađete način da prođete to prvo kolo i onda imate dan odmora da se vratite najboljem tenisu'. Upravo to je bila lekcija za Bena, da nauči kako da se vrati kada stvari ne idu i kada je izazov tu", rekao je Brajan Šelton.

Ben je u četvrtfinalu US opena pobijedio Karlosa Alkaraza poslije drame i pet setova. Upravo je taj meč bio jedna vrsta smjernice za njega.

"Pričali smo poslije te pobjede protiv Alkaraza, koliko je važno da shvati da će naredni meč da bude još teži. Mnogi ljudi žele da odmore poslije toga, ali ima onih koji žele da proslave. Zato je bilo važno da razumije da nema slavlja. Moraš da dobiješ prvi naredni meč. Nadam se da ćemo naredne nedjelje imati više vrmeena za slavlje", poručio je Brajan Šelton.

Njegov sin će pokušati u nedjelju protiv Zvereva da obraduje Ameriku. Posljednji Amerikanac koji je osvojio trofej u Njujorku bio je Endi Rodik 2003. godine.

(MONDO)