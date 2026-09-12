Novi košarkaš Real Madrida uskoro bi mogao da postane Nik Smit junior koji je u NBA ligi igrao i za Lejkerse.
Real Madrid bi uskoro mogao da dobije pojačanje iz NBA lige. Navodno je blizu dogovora as Nikom Smitom juniorom (22), američkim košarkašem koji je kombo bek, dakle pokriva pozicije plejmejkera i beka.
Izabran je kao 27. pik na draftu 2023. godine od strane Šarlota i tu je proveo dvije sezone, mada je dosta bio i u Razvojnoj ligi. Onda je potpisao dvosmjerni ugovor sa Lejkersima 2025. godine i u toj sezoni postao najmlađi igrač u istoriji franšize koji je dao 25 poena, bez ijednog izvedenog slobodnog bacanja.
ÚLTIMA HORA: Nick Smith Jr. (1.88 m.; 22 a.), a punto de fichar por el Real Madrid. Número 27 del Draft de 2023, ha pasado por Hornets y Lakers.— Chema de Lucas (@chemadelucas)September 12, 2026
BREAKING: Nick Smith Jr. (1.88 m.; 22 y.o.) is close to a deal with Real Madrid.
Dobio je novi ugovor u aprilu ove godine, dvogodišnji, ali je očigledno da na njega u klubu ne računaju i da neće imati željenu minutažu. To pokušava da iskoristi Real i da ga ubijedi da dođe "preko okeana". Ostaje da se vidi da li će u tome uspjeti.
Smit junior je prošle sezone odigrao 30 mečeva u dresu Lejkersa i imao prosjek od 6,2 poena. Sada je na njemu odluka o nastavku karijere i izboru između Evrope i Amerike. Da li da čeka šansu u timu koji će predvoditi Luka Dončić ili da ide u klub u kom je Dončić ostavio veliki trag.
(MONDO)