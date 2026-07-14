Faraon: Kriv sam za nesuglasice sa Bakom Prasetom, ostali jutjuberi nisu bili objektivni u reakcijama na novu pjesmu

U poznatom budvanskom klubu Teatro, u srijedu od 12h gostuje Faraon, a gdje je on tu je i luda žurka. Faraon je nakon brojnih kontroverzi oko novog spota progovorio o kritikama, odnosu sa Bakom Prasetom i reakcijama poznatih jutjubera.

Izvor: Printscreen

S obzirom na to da je njegov spot izazvao mnogo reakcija na društvenim mrežama, neki od komentara bili su da se rugao Bogu i religiji na taj način, što je Faraon demantovao za MONDO.

,,Bog zna sta ja radim i kakve su mi namjere. Naravno da nije cilj bio izrugivanje religije i Boga, već humor kroz umjetnost na isključivo moj račun. Stavio sam svoju sliku tamo a ne sliku Isusa. Bog neka sudi svima po zasluzi, a ja tvrdim da živim po pravilima Boga više nego 95% ljudi”, kazao je.

Dotakao se i komentara da promoviše pedofiliju.

,,Što se mene tiče za pedofiliju može smrtna kazna. Ja želim da budem roditelj. Maloljetnice i pedofilija su dvije različite stvari. Ako je problem to što meni djevojke šalju kako pjevaju moje pjesme, mjauču i laju ( smiješno zvuči ali je tako ) i mole me da to objavljujem, jer njih to zabavlja i čini srećnima. Ponavljam, mjauču i laju to su ljudi okarakterisali kao destruktivno po omladinu. Ja ne znam čemu takvo preglupo moralisanje. Ni jedna sekunda mog predstavljanja ne navodi na zlo nekoga i ne čini zlo nekome”, kazao je Faraon.

Pitali smo ga i da li bi nešto promijenio u svom spotu.

,,Tim od 20 ljudi je snimao ovaj spot, sigurno da tu ima neko ko bi rekao ovo nije uredu, ali način na kojima sam ja njima predstavio moju zamisao je dovela do toga da misle da je to okej stvarno, isto tako zna i Bog moje namjere. Ali promijenio bih taj dio sa početka, jer je pogrešna slika stvorena, ljude je to povrijedilo”, kazao je otvoreno.

Baka Prase je prilikom reakcije na njegovu pjesmu otkrio da se znaju iz teretane. Koliko mu znači poznanstvo sa popularnim jutjuberom i da li mu je dao neke korisne savjete, otkrio je:

,,Pa on nije najpoznatiji jutjuber već ličnost generalno. Neko takav je moju prvu pjesmu i moje pravo lice postavio na visok nivo davajući objektivno mišljenje iz ličnog iskustva i ako smo nekad davno imali nesuglasice za koje sam ja kriv. Na tome sam mu zahvalan . Sad čekamo da me otkine za ovu novu pjesmu”, rekao je kroz šalu.

Nije Baka jedini koji je reagovao na njegove pjesme i spotove, tu su Choda, Sharke i drugi. Međutim, Faraon nije bio baš zadovoljan njihovim ocjenama.

,,Njima sam zahvalan sto se tiče prve pjesme, bili su prilično objektivni i pored hejta su je hvalili ali ova zadnja nije objektivno prokomentarisana tako da nisam zadovoljan”, otvoren je za MONDO.

Mnogi njegovo pojavljivanje porede sa početkom Desingericine karijere, za šta reper kaže da nema baš smisla.

,,Ljude poput nas nema smisla porediti sa nekim. Mislim da naš duet jedino ima svrhu na sceni, ali moram ja još malo da radim do tako nekih stvari”, zaključuje.

Poslušajte njegovu novu pjesmu: