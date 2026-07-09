Netfliks serije koje je nemoguće da prestanete da gledate nakon 1. epizode: 3 "navlakuše" koje voze do kraja

Ukoliko tražite serije koje će vas potpuno uvući u svoju priču za kratko vrijeme, naša tri favorita obavezno uzmite u razmatranje

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Kao strastveni ljubitelji serija, najviše volimo onaj osjećaj kada nas prva epizoda toliko prikuje za ekran da je jednostavno nemoguće ne preći odmah na sledeću, pa sledeću, pa sledeću... To su one priče sa nevjerovatno živim likovima i neočekivanim obrtima zbog kojih stalno obećavamo sebi: "Samo još ovu i idemo na spavanje."

Zato smo izdvojili tri Netfliks naslova od kojih nismo mogli da se odvojimo, i koje bi, definitivno, trebalo da uzmete u razmatranje:

Dark

Spajanje naučne fantastike i vrhunskog trilera

Serija "Dark", treća sezona Izvor: YouTube

Njemačka SF senzacija "Dark" je priča o putovanju kroz vrijeme zbog koje ćete bukvalno žrtvovati san. Kroz tri sezone i 26 epizoda, radnja se raspliće kroz prošlost, sadašnjost i budućnost jednog naizgled mirnog gradića, a sve počinje misterioznim nestankom djece.

Smještena u gradić Vinden, serija prati četiri isprepletane porodice. Dvije stvari su konstanta u ovom mjestu: nuklearna elektrana koja krije mračnu tajnu i zlokobna pećina u šumi koja služi kao portal za prolaz kroz vrijeme. Kako se likovi kreću kroz ovu zatvorenu vremensku petlju, njihove odluke iz različitih decenija pokreću lavinu uzroka i posledica od kojih će vam srce lupati.

"Dark" se razvija polako, ali svaka sekunda se isplati. Donosi sjajnu glumačku ekipu, jezivu atmosferu i egzistencijalni nemir pred pitanjem - da li smo svi osuđeni na unaprijed određene izbore? Ovo je kompleksna i inteligentna slagalica koja zahtijeva punu pažnju i predstavlja čisto savršenstvo moderne naučne fantastike.

Ozark

Kada se porodični život pretvara u organizovani kriminal

"Ozark" treća sezona Izvor: YouTube/Netflix

Uz "Peaky Blinders", "Ozark" važi za jednu od najboljih krimi serija u istoriji Netfliksa. Kroz četiri sezone pratimo potpunu propast i ulazak jedne prosječne porodice u kriminalno podzemlje, gdje moraju da balansiraju između lokalnih bandi, meksičkog kartela i FBI-ja.

Džejson Bejtmand igra Martija Birda, finansijskog savjetnika iz Čikaga koji hitno seli porodicu u planinsku oblast Ozark nakon što mu je propala šema pranja novca za narko-kartel. Da bi sačuvao živu glavu i spasio porodicu, Marti mora da opere 500 miliona dolara za pet godina. Dok im život visi o koncu, ove ekstremne okolnosti prisiliće članove porodice da se povežu na način koji nisu mogli ni da zamisle.

Brz tempo, konstantna tenzija, sjajan razvoj likova i surove scene čine "Ozark" serijom koja prosto stvara zavisnost.

The Last Kingdom

Epska saga o Saksoncima i Vikinzima

The Last Kingdom sezona 1 Izvor: YouTube

Ukoliko volite istorijske drame, vjerovatno već znate za remek-djelo zvano "The Last Kingdom". Zasnovana na romanima Bernarda Kornvela, serija prati same početke stvaranja engleske nacije pod kraljem Alfredom Velikim, ali ide i mnogo dalje od same istorije.

Uhtred od Bebanburga (Aleksander Drejmon), mladi saksonski plemić, biva otet i odgajan među danskim Vikinzima kao njihov sin. Nakon mnogo godina provedenih u vikinškom svijetu, sticajem okolnosti stupa u službu kralja Alfreda od Veseksa. Od tog trenutka, serija se bavi njegovom rastrzanošću između domovine u kojoj je rođen i ljudi koji su ga odgajali, dok pokušava da zaštiti obje strane.

Ono što ovu seriju čini tako privlačnom jesu besprekorno režirane bitke, višedimenzionalni likovi i gomila emocija, brutalnosti i čiste zabave. Kada završite svih pet sezona, priču o Uhtredu obavezno zaokružite Netfliksovim filmom "Seven Kings Must Die".