Netflixova serija "Nemesis" postala je najgledaniji streaming naslov na svijetu nešto više od mjesec dana nakon premijere, ostvarivši impresivnih 1,31 milijardu pregleda.

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Svijet je zvanično poludio za novim Netflixovim hitom! Kriminalistička serija "Nemesis" postala je najgledaniji streaming naslov na planeti za nešto više od mjesec dana od premijere, a brojke su prosto nevjerovatne – ostvareno je čak 1,31 milijardu pregleda!

Ovim brutalnim rezultatom, "Nemesis" se upisao zlatnim slovima među najuspješnije naslove u 2026. godini.

Pogledajte trejler:

Nemesis Izvor: YouTube

"Binge-watching" je ponovo pobijedio

Netflix je ponovo primijenio svoju oprobanu taktiku. Svih osam epizoda od po sat vremena izbačeno je odjednom 14. maja, što je natjeralo milione širom svijeta da ostanu budni cijelu noć i pogledaju seriju u jednom dahu. Upravo ovaj maratonski format lansirao je priču u sam vrh viralnosti na društvenim mrežama.

Glavne uloge tumači opasna ekipa: Tre Hale, Cleopatra Coleman, Domenick Lombardozzi, Matthew Law i Y’lan Noel.

Vidi opis Serija "Nemesis" postala globalni Netflix fenomen: Za 1 mjesec postala najgledanija sa 1,31 milijardu pregleda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Netflix Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Netflix Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Netflix Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube printscreen / Netflix Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Netflix Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Netflix Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youtube printscreen / Netflix Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Netflix Br. slika: 8 8 / 8

O čemu se radi u seriji?

Radnja nas vodi u mračne ulice Los Anđelesa, gdje pratimo napetu igru mačke i miša. Nemilosrdni detektiv i briljantni lopov ulaze u opasnu igru opsesije u kojoj niko ne bira sredstva. Kako se priča zakuvava, obojica rizikuju sve – karijere, porodice i sopstvenu slobodu. Pravilo je jasno: samo jedan može izaći kao pobjednik!

Iza projekta stoji provjereni tim. Kreatori serije su Kortni A. Kemp (koju publika obožava zbog hit franšize "Power") i Evan Vinsent Vašington.

Šta kaže publika, a šta kritika?

Iako su brojke pregleda eksplodirale, mišljenja su, po običaju, podijeljena. Na sajtu Rotten Tomatoes situacija izgleda ovako:

Kritičari: 76% pozitivnih ocjena (strana šteta hvali napetu režiju i glumu)

Publika: 52% (gledaoci su, čini se, malo stroži prema finalu)

Da li ste već pogledali "Nemesis" i na čijoj ste strani – detektiva ili lopova?