Naša novinarka Marina Cvetković nalazi se u Beču odakle će narednih dana izveštavati o svim evrovizijskim aktuelnostima, a kako nam sada javlja, poslednji skandal nastao je zbog odluke Švedske
Prvo polufinalno veče Pjesme Evrovizije je počelo, a već imamo nekoliko ogromnih skandala. Samo pola sata prije početka spektakla, nekadašnja turska pobjednica Sertab Ener odbila je da izađe na binu zbog učešća Izraela, a sada su se pojavile i nove šokantne informacije.
Kako nam javlja novinarka Marina Cvetković koja je na licu mjesta u Beču, došlo je do velikog problema zbog odluke Švedske da više ne bude glavna u produkciji Evrovizije, u šta spada sve, od bine do osvjetljenja, već su to sada preuzeli Englezi.
Švedska napravila skandal na Evroviziji
Došlo je do ogromnog skandala jer su se brojne zemlje pobunile, i zbog toga je sve moralo da bude mijenjano.