Ovaj film je trenutno najgledaniji na Netflksu u Srbiji, a publika ga urnisala: "Nešto najgore što sam gledao"

Film "180", južnoafrički triler o osveti, našao se među najgledanijim naslovima na platformi Netfliks, uprkos tome što ga publika oštro kritikuje i svrstava među najlošija ostvarenja koja su gledali.

Iako beleži veliku gledanost, reakcije publike na film "180" su izrazito negativne, ali to nije sprečilo da se vrlo brzo popne na vrh liste popularnosti.

U glavnim ulogama pojavljuju se Prince Grootboom, Noxolo Dlamini i Warren Masemola, dok se radnja fokusira na ličnu tragediju i teške posledice nasilja.

Ovaj triler je na Netfliks stigao krajem prošle nedelje i, prema podacima sajta FlixPatrol, trenutno zauzima prvo mesto po gledanosti, uključujući i Srbiju. Iako Netfliks nije otkrivao mnogo detalja o samoj produkciji, ostvarenje je brzo privuklo pažnju publike širom sveta.

Gledaoci razočarani uprkos velikoj popularnosti

Priča prati oca koji kreće u osvetnički pohod nakon što mu sin završi u kritičnom stanju posle incidenta na putu. Film je zamišljen kao sirova i emotivna drama sa elementima trilera, sa posebnim fokusom na psihološki slom glavnog junaka.

Usledili su komentari na mrežama:

"Upravo sam pogledao novi film '180' i Warren Masemula ga je apsolutno razvalio kao negativac! Ljudi, ovaj čovek stvarno zna da glumi! Način na koji je izneo tu ulogu - jeza, intenzitet, čista vatra. Južna Afrika je zaista u sigurnim rukama kada je gluma u pitanju. Warren je bez dileme jedan od najboljih koje trenutno imamo", međutim nisu svi podjedanko oduševljeni viđenim.

Damn guys, this brother can ACT! The way he owned that role — chills, intensity, pure fire. South Africa is in such good hands when it comes to acting. Warren is hands down one of the…pic.twitter.com/gLo3mT071g — Ol' Dirty Thabiso (@BastardZuma)April 21, 2026

"Mrzim kada odlični glumci dobiju loš scenario. I ovaj film je primer toga. '180' je na papiru imao sve prave sastojke - dobru glumačku postavu, zanimljivu premisu i glumce sposobne da iznesu emotivnu težinu. Samo to me je navelo da verujem da će ovo biti dobar film za gledanje", napisao je neko u komentarima na X-u.

#180onNetdlixis bad script, plot is fine- road rage, accidentally loosing child, bad cop, revenge… Alas. no emotions apart from funeral scene, no planning, no execution …lost opportunity for the#SouthAfricanmovie. Also, title not explainedpic.twitter.com/ZlB6zKiVv1 — MUSINGS (@sanpan_16)April 23, 2026

"Loš scenario, radnja je u redu - bes u saobraćaju, slučajni gubitak deteta, loš policajac, osveta… Nažalost, nema emocija osim u sceni sahrane, nema plana, nema realizacije… propuštena prilika za južnoafrički film. Takođe, naslov nije objašnjen", glasi još jedan komentar.

Mnogi gledaoci su otvoreno izrazili razočaranje, a neki su priznali da su film prekinuli već nakon nekoliko minuta gledanja.

"Jedan od najgorih filmova koje sam ikada gledao. Verujte mi, ne gubite vreme. Glavni lik mora biti najgluplji lik na planeti. Kakva sprdnja", napisao je jedan od razočaranih gledaoca.

"Ovo je možda najgora stvar koju sam pogledao u životu. Pokušali su da snime sentimentalan film, ali su potpuno promašili poentu", napisao je razočarani gledalac.