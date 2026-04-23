Svijet odlijepio za Netfliks fimom koji je sniman u komšiluku: Jezivi horor najgledaniji je u regionu

Jezivi horor "Speak No Evil" danima je na listi najgledanijih, a mi vam otkrivamo sve detalje.

Film "Speak No Evil" stigao je na Netfliks pre par nedelja, i za kratko vrijeme postao je jedan od najgledanijih ostavarenja na ovoj platformi. Proteklih dana bio je na prvom mjestu u Srbiji, a njegova pozicija nije silazila dalje od treće.

Inače, riječ je o rimejku istoimenog filma iz 2022, i zapravo je kombinacija horora i trilera. Interesantno je da su im čak i ocjene slične - 6.8 IMDb i 83% na Rotten Tomatoes.

Razlike između nove verzije i one iz 2022.

Ipak, postoje bitne razlike između ova dva ostvarenja - verzija iz 2022. je napetija i sporija, gotovo pasivna, dok je novi film brži, i foks je na tenziji i akciji.

Takođe, kraj verzije iz 2022. ostavlja utisak bespomoćnosti, i akcentujući posledice pasivnih odluka, dok novi "Speak No Evil" dozvoljava likovima da se bore, mijenjajući poruku sa kritike društva na neke standardne horor tokove.

Moramo istaći i da je posebno hvaljena gluma Džejmsa Mekavoja u novom filmu, a kritičari ističu da je ulozi dao više dubine, za razliku od likova iz 2022. koji su često okarakterisani kao "slabi", "pasivni" pa čak i "bolno nezanimljivi".

S obzirom na propušten potencijal prethodne verzije, ne čudi što je tako brzo snimljena nova, a po svemu sudeći, reakcije publike za sada su obećavajuće.

O čemu se radi u filmu?

Riječ je o psihološkom hororu/trileru koji počinje prilično bezazleno - jedna porodica upoznaje drugu na odmoru i prihvata poziv da im dođu u goste na selo. Međutim, ono što deluje kao vikend druženje vrlo brzo prerasta u neprijatnu, pa zatim i u zastrašujuću situaciju.

U centru priče je bračni par sa ćerkom koji odlazi kod, naizgled, šarmantnih domaćina. U početku sve djeluje malo čudno, ali ništa alarmantno: sitne neprijatnosti, pasivno-agresivno ponašanje, neobični komentari… I baš tu je ključ horora: likovi stalno prelaze granice, a gosti to trpe iz pristojnosti.

Kako vrijeme prolazi, atmosfera postaje sve napetija i bizarnija, a porodica počinje da shvata da njihovi domaćini kriju nešto mnogo mračnije. Ono što slijedi je potpuni preokret, otkriva se da iza "gostoprimstva" stoji jeziva namjera, i film prelazi iz neprijatne drame u brutalnu borbu za opstanak.

Film snimljen u Hrvatskoj

Interesantno je i da je novi "Speak No Evil" zapravo dijelom snimljen u Hrvatskoj 2023. godine, i to na Istri.

Prema podacima Hrvatskog audiovizualnog centra, snimanje u Istri trajalo je četiri dana, uz angažman 144 člana ekipe, među kojima je bilo čak 99 hrvatskih filmskih stručnjaka, kao i više od stotinu statista.