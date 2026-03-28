3 Netfliksove serije koje morate pogledati ovog proljeća: Horor priča opčinila sve, a najgledanija dobija spinof

Umjesto da sledeće bindžovanje prepustite slučaju, suzili smo izbor na tri sjajne Netflix serije koje su i više nego vrijedne vašeg vremena ovog proleća 2026. Neke su potpuno nove, dok su se druge tek vratile sa novim epizodama ili se uskoro vraćaju.

Proljeće je zvanično stiglo, a sa njim dolazi i onaj poznati poriv da osvježiš baš sve. Mislimo na tvoju rutinu, raspoloženje i, naravno, listu za gledanje. A ako postoji jedna platforma koja uvijek isporučuje sadržaj koji mora da se pogleda, to je Netflix.

Pronaći nešto što zaista vrijedi tvog vremena na Netflixu može da djeluje kao posao sa punim radnim vremenom. Uz beskrajne redove popularnih naslova, skrivenih dragulja i preporuka koje diktira algoritam, lako je provesti više vremena skrolujući nego gledajući.

Donosimo vam 3 serije vrijedne gledanja ovog proleća:

1. "Something Very Bad Is Going To Happen"

Netflix se u poslednje vrijeme muči kada je u pitanju horor. Nova izdanja jednostavno nisu ispunjavala očekivanja. Ali sa serijom "Something Very Bad Is Going to Happen", striming gigant je konačno isporučio horor koji djeluje svježe, uznemirujuće i zaista jezivo na sve prave načine.

Objavljena na Netflixu 26. marta, ova psihološka horor mini-serija od osam epizoda zadire u duboke emotivne strahove, porodične tenzije i tihu, rastuću jezu, umjesto da se oslanja na jeftine "jump scare" trikove ili predvidive klišee. Pratimo Rejčel Harkin, ženu čiji je život naizgled na pragu savršenstva. Vjerena je za Nikija Kaningema, i njih dvoje su samo nekoliko dana udaljeni od vjenčanja. Trebalo bi da to bude slavlje koje označava početak novog poglavlja. Ali od trenutka kada Rejčel sa njim stigne na udaljeno, snegom prekriveno porodično imanje njegove porodice, nešto djeluje pogrešno. Ono što bi trebalo da bude nedelja ispunjena radošću polako se pretvara u psihološku noćnu moru.

2. "Beef season 2"

Netflix priprema publiku za dugo očekivani povratak serije "Beef" sa drugom sezonom ovog aprila. Nakon uspjeha prve sezone, koja se fokusirala na mračno komičan i sve intenzivniji sukob izazvan bijesom u saobraćaju, serija sada prelazi na antologijski pristup. Nova sezona donosi potpuno novu priču, nove likove i upečatljivo novo okruženje. Ipak, možete da očekujete istu napetu atmosferu i oštar crni humor, koji su prvu sezonu učinili velikim hitom.

Radnja je smještena u glamurozno, ali stresno okruženje jednog kantri kluba u Južnoj Kaliforniji, a prati mladi vjereni par Ešli Miler i Ostina Dejvisa, dok balansiraju između poslovnog i privatnog života. Međutim, kada napeta konfrontacija između njihovog šefa, Džošue Martina, i njegove supruge Lindzi Krejn-Martin poremeti naizgled besprekorno funkcionisanje kluba, Ešli i Ostin ubrzo shvataju da ništa nije tako jednostavno kao što djeluje.

3. "Stranger Things: Tales from '85"

Netflix planira da proširi univerzum serije "Stranger Things" sa dugo očekivanim animiranim spin-offom, "Stranger Things: Tales from ’85". Ova serija donosi smjelu novu kreativnu viziju u Hokins, Indijana, ali ostaje verna korenima franšize - natprirodnoj napetosti i nostalgiji za osamdesetim godinama.

Radnja je smještena između druge i treće sezone originalne serije. Zima je 1985. godine i, makar na kratko, Hokins djeluje mirno. Ileven, Majk, Dastin, Lukas, Vil i Maks pokušavaju da uživaju u jednostavnim čarima tinejdžerskog života, ali kao i uvijek, opasnost vreba ispod površine.

Njihov period mira naglo se prekida kada čudni i neobjašnjivi događaji počnu da se uvlače u grad. Serija uvodi nove natprirodne prijetnje, uključujući bizarna bića iz Upside Downa. U priču se uključuje i novi lik, Niki Bakster, koja postaje važan dio ekipe u suočavanju sa sve većim opasnostima.