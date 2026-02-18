Netflix prestaje da radi na starijim televizorima i konzolama: Evo šta da uradite kada se ugasi aplikacija

Netflix aplikacija od 2. marta 2026. više neće raditi na PlayStation 3 konzolama, a od 4. marta i na pojedinim starim televizorima i box uređajima.

Izvor: MONDO / Netflix

Netflix gasi podršku za neke od najpopularnijih uređaja iz prošle decenije. Ako i dalje gledate filmove i serije preko PlayStation 3 konzole ili starog Smart TV-a, vreme je da razmišljate o alternativama. Kompanija je potvrdila da aplikacija uskoro prestaje da radi na više platformi.

Od 2. marta 2026. godineNetflix aplikacija više neće raditi na PlayStation 3 konzolama, a korisnici su uveliko počeli da dobijaju obavještenje direktno na ekranu.

PlayStation 3 je činio više od 30% ukupnog Netflix striminga početkom 2010-ih, pa ovim potezom nekada ključna platforma za razvoj novog načina konzumiranja sadržaja definitivno odlazi u istoriju.

U pitanju je bila i prva konzola sa podrškom za 1080p reprodukciju. Danas, međutim, hardver više ne ispunjava tehničke standarde modernog striminga. Važno je naglasiti da PlayStation 4 i PlayStation 5 nisu pogođeni ovom odlukom.

Pored PS3, podršku gube i pojedini Smart TV modeli stariji od deset godina. Problem je u tome što ti televizori više ne dobijaju nadogradnje operativnog sistema. Bez ažuriranja, ne mogu da podrže ni novije verzije Netflix aplikacije. Kompanija nije precizirala tačne modele, ali je sigurno da njihov broj neće biti zanemarljiv.

Ukidanje podrške osetiće i vlasnici starih set-top box uređaja. Iako FlatpanelsHD navodi modele BT TV Box Z4 i BT TV Recordable Box G4 britanskog emitera BT, prekide u radu će gotovo sigurno primetiti i vlasnici drugih starijih box uređaja širom sveta, i to od 4. marta 2026. godine.

Šta da radite ukoliko Netflix aplikacija prestane da vam radi

Pre svega, nema razloga za paniku. Ako Netflix prestane da radi na vašem televizoru ili konzoli, to ne mora da automatski znači veliki trošak.

Najjednostavnija opcija je kupovina TV stick uređaja ili Android / Google TV box-a. Ovi mali gedžeti se povezuju direktno na HDMI port televizora i u potpunosti preuzimaju pametne zadatke, uključujući i striminga. Cena im je višestruko niža od novog televizora, a nude podršku za najnovije aplikacije i formate.

Za razliku od Smart TV sistema koji posle nekoliko godina prestanu da dobijaju nadogradnje, moderni striming uređaji redovno dobijaju ažuriranja. Uz to, podržavaju Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+ i napredne opcije poput automatskog prilagođavanja frejm rejta.

Od Xiaomi-ja do Amazon-a, na raspolaganju vam je veliki broj modela po relativno povoljnim cenama koje neretko ne prelaze 50 evra.