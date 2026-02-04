Trileri koji su 10/10, a niko ih se ne sjeća: Dajte šansu ovim remek-djelima

U moru filmova postoje i remek-dela koja su nezasluženo prošla ispod radara ili su potpuno zaboravljena nakon početnog "hajpa".

Postoje trileri o kojima se stalno priča – "Kad jaganjci utihnu", "Vrelina", "Kineska četvrt"… i realno, svi su remek-djela. Ali baš zato te liste "najboljih svih vremena" često postanu pomalo predvidive.

U sjenci tih velikih naslova ostali su neki sjajni filmovi koji jednostavno nisu imali sreće – izašli su u pogrešno vrijeme, nisu dobili dobru promociju ili su vremenom nepravedno zaboravljeni. A među njima se kriju pravi dragulji. Zato, umjesto da po ne znam koji put gledate jedno te isto, možda je vrijeme da pružite šansu nekom vrhunskom trileru koji je zaboravljen.



1. Revenge (1990)

Bivši pilot mornarice započinje strastvenu aferu sa suprugom moćnog meksičkog mafijaša, koji mu je pritom i prijatelj. Kad prevara izađe na vidjelo, kreće brutalan lov na njih dvoje. Film je pun tenzije, emocija i sirove osvete – idealan ako volite strast + opasnost u istom paketu.

2. Tightrope (1984)

Klint Istvud je detektiv iz Nju Orleansa koji juri serijskog ubicu žena, ali istraga počinje da zadire i u njegov privatni život i mračne porive. Ovo nije klasičan akcioni triler, već napet psihološki portret čovjeka na ivici. Gleda se zbog atmosfere i neobične uloge Istvuda.

3. Judgment Night (1993)

Četvorica prijatelja slučajno svjedočе brutalnom ubistvu i postaju meta opasne bande koja ih juri kroz noćni grad. Sve se dešava u realnom vremenu, uz stalnu jurnjavu i osjećaj da nema izlaza. Savršen izbor ako volite trilere u kojima tenzija ne popušta ni sekund.

4. Phone Booth (2002)

Jedan bahati PR agent javlja se na telefonsku govornicu i shvata da ga na nišanu drži nepoznati snajperista. Ako spusti slušalicu – mrtav je. Radnja je gotovo cijela na jednom mjestu, ali napetost je maksimalna. Dokaz da dobar triler ne treba uvijek milionske specijalne efekte, već dobru ideju.

5. Body Double (1984)

Mladi glumac prihvata da pričuva luksuznu kuću i počinje da posmatra misterioznu komšinicu kroz teleskop, sve dok ne prisustvuje njenom ubistvu. Ali stvari nisu onakve kakvim djeluju. Erotski nabijen, dobro osmišljen i pun obrta, ovo je triler za one koji vole uvrnute priče.

6. Rolling Thunder (1977)

Vijetnamski veteran vraća se kući poslije godina zarobljeništva, ali mu nasilnici ubijaju porodicu. Ono što slijedi je hladna, metodična osveta čovjeka koji više nema šta da izgubi. Surov i mračan film koji je kasnije inspirisao mnoge osvetničke trilere.

7. Trespass (1992)

Dvojica vatrogasaca slučajno nalaze mapu do skrivenog blaga u napuštenoj zgradi, ali unutra nalete na opasnu kriminalnu ekipu. Umjesto lake zarade, upadaju u borbu za goli život. Klaustrofobično, napeto i puno sukoba u zatvorenom prostoru.

8. Dead Calm (1989)

Bračni par na jedrenju spasava naizgled traumatizovanog brodolomnika, ali on nije ni blizu bezopasan. Ubrzo počinje smrtonosna igra mačke i miša na otvorenom moru. Minimalan broj likova, ogromna tenzija – savršen triler za ljubitelje izolovanih lokacija.

9. Ricochet (1991)

Policajac koji je uhapsio opasnog kriminalca godinama kasnije postaje meta njegove bolesne osvete. Zlikovac mu sistematski uništava život i ugled, gurajući ga na ivicu ludila. Dinamičan, pretjeran na dobar način i zabavno napet.

10. Kiss Kiss Bang Bang (2005)

Sitni lopov greškom završi na audiciji u Holivudu i uplete se u pravo ubistvo zajedno sa privatnim detektivom i misterioznom glumicom. Kombinacija trilera, misterije i crnog humora sa brzim dijalozima. Gleda se zbog pametne priče i hemije između likova.

