3 distopijska filma koja jednostavno morate da pogledate, i da, toliko su dobri: Remek-djela koja samo čekaju "play"

Ovo su filmovi poslije kojih malo drugačije gledaš svijet oko sebe — i baš zato su savršeni za jedno napeto filmsko veče

Distopijske filmove ili volite ili ne volite. Ako pitate nas - mi smo apsolutni fanovi ovog žanra. Ima nečeg u tim scenarijima koji djeluju zastrašujuće blisko stvarnosti. Iako su puni naučnofantastičnih elemenata i napredne tehnologije, suština žanra je u tome da naše današnje strahove i probleme pomjera samo malo u budućnost – tek toliko da posluže kao upozorenje.

Kakvi su to distopijski filmovi?

Za one koji ne znaju - distopijski filmovi prikazuju zamišljenu budućnost ili alternativni svijet u kojem je društvo ozbiljno krenulo po zlu. Umjesto uređenog sistema, u prvom planu su represija, nepravda i urušene vrijednosti.

Ove priče često prikazuju posljedice ratova, ekoloških katastrofa, epidemija ili zloupotrebe tehnologije. Vlast je nerijetko autoritarna, slobode su ograničene, a razlike između bogatih i siromašnih naglašene. Pojedinac u takvom svijetu lako gubi identitet i postaje samo dio sistema.

Iako su često mračni, distopijski filmovi nisu tu samo da šokiraju. Kroz izmišljene svjetove oni govore o vrlo stvarnim problemima današnjice i podstiču gledaoce da razmisle o pravcu u kom se društvo kreće.

Mi smo izdvojili tri favorita, ali smo dodali još naslova koji bi vam se vjerovatno svidjeli, i zaslužuju da budu pomenuti:

"Snowpiercer" (2013)

Zemlja je zaleđena nakon neuspelog pokušaja da se zaustavi globalno zagrijavanje, a posljednji preživjeli ljudi kruže planetom u ogromnom vozu koji nikad ne staje. Ali voz nije samo prevoz - to je društvo u malom. Na začelju su najsiromašniji, nagurani u bijedne vagone, dok elita uživa u luksuzu na čelu kompozicije. Kada jedan od putnika iz zadnjih vagona odluči da pokrene pobunu i krene ka lokomotivi, počinje brutalno putovanje kroz vagone koji su svaki svijet za sebe. Akcija, simbolika i šokantna otkrića drže te prikovanog do samog kraja.

"Soylent Green" (1973)

Radnja je smještena u prenatrpani, zagađeni Njujork budućnosti, gdje je hrane sve manje, a većina ljudi preživljava zahvaljujući misterioznoj visokoproteinskoj namirnici pod nazivom "Soylent Green". Kada jedan policajac počne da istražuje ubistvo bogataša povezanog sa kompanijom koja proizvodi tu hranu, polako otkriva jezivu istinu koja mijenja sve što znamo o sistemu u kom ljudi žive. Film polako gradi napetost, a završnica je jedna od onih scena koje se pamte cijeli život.

"A Clockwork Orange" (1971)

Legendarni film morao je da se nađe na ovoj listi. U bliskoj budućnosti pratimo Aleksa, harizmatičnog, ali krajnje nasilnog mladića koji sa svojom bandom luta gradom i uživa u haosu koji pravi. Nakon što završi u zatvoru, dobija priliku da izađe ranije ako pristane na eksperimentalni tretman koji bi trebalo da mu "izliječi" sklonost ka nasilju. Ono što slijedi je uznemirujuća, vizuelno upečatljiva priča o slobodnoj volji, kontroli i granici između dobra i zla. Film je provokativan, čudan i hipnotišući — jednom kad ga pogledaš, teško ga je izbaciti iz glave.

