Žena došla u teretanu pa zaspala nakon 6 minuta vježbanja

Jedna žena riješila je da počne sa najpopularnijom novogodišnjom rezolucijom - vježbanjem, ali je za to očito bila preumorna.

Izvor: Instagram printscreen / mothershipsg

Sigurno ste bar jednom u životu rekli - od januara krećem da vježbam! Nakon brojnih proslava i đakonija sa trpeza, mnogi se kao zapete puške spremaju za proljeće i ljeto.

Jedna žena u Kini je nakon što je uradila set trbušnjaka doslovno zadrijemala na prostirci, a trener joj je u nevjerici prišao te je prekrio drugom.

Snimak je vrlo brzo postao viralan:

Na snimku se navodi da je spavala puna 3 sata kako prenosi China Youth Daily, a komentari na mrežama su se nizali:

"Ali činjenica da je neko približio i grijalicu da joj bude toplo", "6 min vježbala, 3 sata spavala, urnebesno!" "Kažu - slušaj svoje tijelo, njeno je reklo - sada spavaj! Dobro za nju".